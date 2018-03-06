Александра Солодуху пригласили на концерт ко Дню Воли. Музыкант пока еще думает

О том, что Александр Солодуха получил такое приглашение, в интервью kp.by рассказал один из организаторов музыкальной части Дня Воли Павел Белоус.

— Если Солодуха исполнит несколько песен по-белорусски, то это будет интересно. Все же заслуженный артист Беларуси, — отметил Белоус.

Сам музыкант подтвердил «Нашай Ніве» факт приглашения, однако отметил, что пока не дал окончательного ответа.

— Пока еще решаем, стоит ли выступать, — ответил музыкант и пообещал, что в течение дня даст ответ.

Он также подтвердил, что речь шла о выступлении за гонорар. По сведениям журналистов, сумма оплаты за выступление составит около 500 долларов.

Он также признался, что о БНР ничего не знает, только «о Белорусской Народной Республике», потому что родился в Подмосковье. И признался, что «нормально» относится к бело-крано-белым флагам и Погане, но заметил:

— Я не особенно интересуюсь политикой.