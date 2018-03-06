Лукашенко заявил, что не жалеет вложенных в Дворец денег. А ему подарили картину из золотой пыли

Александр Лукашенко принял участие в открытии Дворца гимнастики. В обществе российской гимнастки Алины Кабаевой он торжественно перерезал ленточку и поделился своим видением развития этого вида спорта.

Лукашенко подчеркнул, что Дворец гимнастики стал символичным подарком для представительниц этого вида спорта к наступающему Международному дню женщин, сообщает пресс-служба главы государства.

— Мне абсолютно не жаль тех денег, которые мы вложили в это прекрасное здание, — заявил руководитель и выразил особую признательность строителям: — Вот тут вы молодцы. Договорились мы меньше года назад, что к 8 Марта мы подарим этим прекрасным девушкам, их родителям, всем тем, кто сегодня занимается и отвечает за художественную гимнастику, такой прекрасный и уютный дворец, и мы это сделали. Я очень редко хвалю строителей, но большое вам спасибо.

Свое напутствие он дал и спортсменам.

— Я хотел, чтобы вы здесь не только работали, труд спортсмена ужасный, я это знаю по себе. Знаю, как трудно вам, особенно маленьким. Я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Поэтому живите в этом доме дружно, мирно, работайте, тренируйтесь, отдыхайте, мы за вас будем болеть, — обратился Лукашенко к гимнасткам, пожелав юным грациям, чтобы они никогда не получали жестких травм.

Кроме этого, он посоветовал гимнасткам не напрягать себя психологически.

— Если вы эту проблему в себе решите, вы точно будете чемпионками и мира, и Олимпийских игр.

Далее глава Беларуси посмотрел показательные выступления белорусских граций. В завершении мероприятия гимнастки подарили главе государства картину «Мечты сбываются!». Она была создана во время исполнения одного из номеров при помощи золотой пыли. На картине изображен новый спортивный комплекс.