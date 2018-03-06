Дмитриев: Организацию общественных массовых акций должно оплачивать государство

6 февраля в парламенте прошло заседании расширенной рабочей группы, темой которого стало законодательство о массовых мероприятиях.

Среди приглашенных на круглый стол был один из лидеров «Говори правду» Андрей Дмитриев. Он рассказал «Салідарнасці», как прошло заседание.

По словам Дмитриева, рабочую группу возглавил Валерий Савко, зампредседателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ. На встречу были приглашены представители «Вясны», БХК и других правозащитных организаций.

— Была очень хорошая дискуссия. Как мне кажется, стороны хотели друг друга услышать. Оппонирование было адекватное, — поделился впечатлениями собеседник «Салідарнасці». Дмитриев рассказал о позиции «Говори правду», озвученной на круглом столе:

— Закон должен в первую очередь обеспечивать право граждан на массовые мероприятия, а не давать возможность властям этому всячески препятствовать. Как это есть сегодня, где закон де-факто работает только на одну из сторон по принципу: чем меньше людей выходит на улицу, тем лучше. В итоге от этого в одинаковой мере страдают и те, кто планирует протестную акцию, и те, кто готовит во дворе детский праздник.

В качестве примера Дмитриев привел курьезную историю, произошедшую несколько лет назад в Слониме, когда милиция обвинила жителей города в несанкционированном катании со снежной горки.

— Наша позиция была в том, чтобы, во-первых, полностью отменить оплату услуг госорганов для общественных мероприятий. Ведь это является их прямой обязанностью. И то, как Мингорисполком взял на себя расходы на поведение концерта 25 марта, должно стать нормой закона, — подчеркнул лидер «Говори правду».

— Второе. Мы говорили о необходимости расширения списка мест, где люди могли бы собираться, проводить массовые мероприятия. И взять здесь за образец практику проведения избирательных кампаний, где есть список запрещенных мест, а все остальные разрешены. Ну и, конечно же, вопросы ответственности. Не может организатор нести ответственность за каждого пришедшего на мероприятие. Как мы считаем неправомерным и наказание за призыв посетить акцию. Такого быть не должно.

По мнению Андрея Дмитриева, эти вопросы на круглом столе были услышаны:

— Посмотрим. Обсуждение предстоит еще не одно.