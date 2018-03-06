Лукашенко с Алиной Кабаевой передали гимнастам ключ от Дворца. Фотофакт

Глава Беларуси вместе с известной российской гимнасткой приняли участие в торжественном открытии Дворца гимнастики в Минске.

Они перерезали символическую ленту в фойе центра, затем символический ключ был передан членам национальной команды Беларуси по художественной гимнастике, сообщает пресс-служба президента.

В торжественном открытии также приняли участие олимпийская чемпионками белоруска Марина Лобач, председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель и мэр Минска Андрей Шорец, а также известные белорусские гимнастки и тренеры, юные спортсменки.