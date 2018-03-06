Шендерович: «Одного взгляда в это холеное лицо достаточно, чтобы понять, что Сталина он хочет — для меня»

Известный писатель-сатирик Виктор Шендерович — о тех, кто любит демонстрировать свою любовь к Сталину.

«Человек я широких взглядов и толерантности, многим кажущейся подозрительной. Но логики хочется — мучительно, — пишет он на своей странице в Фейсбуке.

Так вот. Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками. А семью свою, до малых детей включительно, погрузить в вагоны и отправить в Сибирь для умерщвления там в невыносимых условиях. А за сокрытые от товарищей контакты с заграницей — в качестве бонуса от родной партии — поломать себе пальцы в НКВД и полежать с дыркой в затылке, десять лет без права переписки...

Но по всему видать, у товарища Грудинина другие планы на жизнь. И ничего этого — для себя — он не хочет. Одного взгляда в это холеное буржуазное лицо достаточно, чтобы понять, что Сталина он хочет — для меня. Ну, и еще для ста сорока миллионов россиян. За исключением, почему-то, именно собственных детей...

И все, кто за товарища Грудинина проголосуют, проголосуют как раз за это: за Сталина для других.

Швондер, поди, до 37-то года тоже думал, что Шариков — это только для Борменталя с Преображенским...

Так что вы давайте-давайте, товарищ Грудинин. Говорите-говорите, приближайте момент. Ветер вам в спину и грабли в лоб».