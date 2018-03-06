Экономист Ярослав Романчук опубликовал на своей странице в Фейсбуке письмо водителя маршрутки.

«Позиция водителя маршрутного автобуса. Чиновник, депутат, министр и президент, почитайте! — пишет Ярослав Романчук. — Обыкновенный белорус-предприниматель отличается от «серого» распорядителя чужого (политика и чиновника), как небо и земля. Те, кто принимал и подписывал изменения и дополнения в закон «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» от 17 июля 2017 г., очевидно, судят по себе. Они не верят в порядочность, честность и ответственность белорусов. Они считают, что без чиновников и государственных контролёров производители сразу же начнут обманывать людей, рисковать их жизнями и наживаться на них».

Экономист приводит письмо водителя маршрутки:

«Безнал мне твой не надо! АВТО ремонта и заправки каждый день требует! У меня нет такой ремонтной базы как в парках. Я не могу месяц ...два денег ждать! Ручка на дверях сломалась я ее в Минске куплю и за время посадки поменяю! Мне передают ребенка... я сажу его рядом пристегиваю... и вручаю бабушке, это твоя бабушка? ДА… Вот как мы работаем! Меня мои пассажиры знают в лицо! Сам себе начальник... ИП есть книга жалоб у меня она чистая! В отличие от автопарка. Есть страховка каждого пассажира! Она до 5000 евро в отличие от ваших 2000... О скорости и безопасности глупость говорите... Это мое авто в нем каждый болт мною закручен и облизан... Я не буду резать свое авто. Превышу — отвечу перед ГАИ! Мне не нужен gps навигатор velcom за деньги пассажиров! У меня часы на руке, а главное пассажир едет со мной!

ВЫ ЛИШНИЕ В ЭТОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКЕ. Пассажир может пожаловаться на мою работу, и я завтра потеряю лицензию. Самый лучший контроль едет со мной! Не хочу вашу свору (пустых должностей кормить, за деньги пассажиров). Не умеете работать — ЗАКРЫВАЙТЕСЬ. На наших КОЛЕСАХ вам не выехать. У меня в отличие от Вас они ЗИМНИЕ! А не летняя автострадная ливневка! Возите на своем министерском авто! Или уходите с должности, если не в силах услышать волю своего народа. Министр, полстраны в очереди поставили. Хотите услышать голос народа, предоставим. Устанет рука считать голоса!

P.S. На добавочный государственный маршрут купили 2 билета с вечера, приехали на вокзал и что услышали в ответ на утро? Рейс не полный он отложен на 2 часа! Это как Министр? Слова с делами расходятся у вас. Или самолет подождет? Или запись на МРТ, которую человек полгода ждал! За 8 лет работы ни одного пассажира не оставили. Едешь с одним, в надежде, что обратно записались десять, в итоге никого. Извините мы уехали раньше. А то и вообще не доступны.

Смотришь на луну через лобовое и думаешь: «Саня, сегодня ты не заработал даже на хлеб и воду. Вы будете такие «порожняки» гонять? Да ни когда! Добавлю еще. Есть у вас проблемы с убыточными (социальными) направлениями солигорский автопарк? Сколько их там? По бездорожью платных дорог? Так подойди ты по-хорошему ! Сколько у нас авто на весь Солигорск? 40, 60? Мы по очереди будем закрывать ваши, наши «социальные» 5, 6 убыточных маршрутов где три старушки осталось! Но не через вашу кассу, где бездонная дыра! Я думаю, пойдут на встречу в каждом городе перевозчики. Мы маленькие, но нас много и в этом наша сила!»

«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»