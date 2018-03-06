Преступники похитили 5 миллионов долларов из самолета в Бразилии. Ограбление заняло несколько минут

С борта грузового самолета авиакомпании Lufthansa в бразильском аэропорту Виракопус были похищены пять миллионов долларов наличными.

Грабители, сообщили представители местной полиции, подъехали к самолету на автомобиле, на который были «нанесены фальшивые опознавательные знаки аэропортовой службы безопасности». Преступники забрали наличные и скрылись.

По данным бразильских СМИ, ограбление заняло не более шести минут. Грабителей, как сообщается, было пятеро, они угрожали сотрудникам безопасности аэропорта оружием.

У самолета, с борта которого были украдены наличные, в аэропорту Виракопус была промежуточная посадка. Он выполнял рейс из Сан-Паулу в Цюрих. За перевозку наличных отвечала компания Brinkʼs, специализирующаяся на обеспечении безопасности ценных грузов.