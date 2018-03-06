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Общество
06.03.2018
Кирилл Иванов
«У страны тоже колено болит, лет двадцать…»

«Салідарнасць» собрала реакцию на новость о больном колене Лукашенко.

Биатлонист Алексей Айдаров рассказал, почему Александр Лукашенко в Раубичах стрелял не лежа, а при помощи специальной подставки. По словам бронзового призера Олимпиады-1998, причиной стало больное колено главы государства.

Судя по комментариям на интернет-форумах, не многие прониклись сочувствием к биатлонисту №1:

«Ага, смешно. Колено больное, а каждый день на лыжах 7 км пробегает, да еще и в хоккей играет во всю! Одинаково легко стрелять лежа и стоя? Вот ведь чушь!», «Такой биатлон нам не нужен», — пишут участники обсуждения на дискуссионной площадке talks.by.

Некоторые комментаторы отметили присутствие на лыжне девушек из службы протокола, а также напомнили о дорогих машинах в гараже главы государства:

«Алина Роскач, она что за личность? За какие заслуги приближена к императору?» (На лыжне были студентка БНТУ Алина Роскач, финалистка конкурса «Мисс Беларусь 2016» и Дарья Шманай).

«Почему бы и не побегать в выходной в обществе красивых девушек? Всем бы так почти в 65 лет. А потом на «Фантоме» прокатиться и в баньку сходить».

«За какие деньги и для чего этот цирк, и кому принадлежит винтовка стоимостью от 3000 долларов, с которой стрелял Коля Лукашенко? Одни вопросы без ответов, когда это уже закончится?»

«Если проблема с коленом и не можешь выступать – то будь добр иди на больничный. Это не повод сгонять детей со школ Минской области насильно в непогодь для того, чтобы на больного посмотрели», —пишет читатель «Нашай Нівы». Еще несколько мнений:

«У страны тоже колено болит, лет 20…»

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«Паспрабуйце самі легчы ў бронікамізэльцы!»

 
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