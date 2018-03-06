8 марта местами потеплеет до +5°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

6 марта ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Во второй половине дня морозы ослабеют до -1..-6°С, по юго-западу 0..+1°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

7-8 марта на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами сгустится туман, ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха 7 марта минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем 0..-5°С; в юго-западных районах ночью 0..-2°С, днем +1..+3°С. 8 марта минимальная температура ночью -2..-8°С, по юго-западу около 0°С; максимальная днем -4..+2°С, по юго-западу Брестской области +3..+5°С.