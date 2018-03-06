Как бывшего полковника ГРУ, обвиненного в госизмене, отравили в Англии

4 марта в торговом центре английского города Солсбери обнаружили мужчину и женщину, находившихся в бессознательном состоянии. Оба были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Оказалось, что мужчина – это 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В 2006 году он был осужден в России за госизмену. Впоследствии разведчика помиловали и обменяли на 10 русских «спящих агентов», арестованных в США.

Очевидица рассказали BBC News: «Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах – пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание».

Власти Солсбери заявили о «серьезном инциденте». Торговый центр эвакуировали, на месте происшествия появились люди в костюмах химзащиты, которые из шлангов поливали пол. На некоторое время было закрыто даже приемное отделение больницы, куда доставили отравленных.

По информации The Telegraph, Скрипаль опасался за свою жизнь. Незадолго до происшедшего бывший грушник обращался в полицию за защитой.

Соседи описали Скрипаля как приветливого человека. По их словам, несколько лет назад у него умерла жена.

Официальные лица пока воздерживаются от комментариев, но, как замечает обозреватель ВВС по вопросам безопасности Гордон Корера, история с неизвестными потенциально опасными отравляющими веществами неизбежно заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в 2006 году.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в больнице Лондона 23 ноября 2006 года в возрасте 43 лет. За несколько лет до смерти он попросил убежище в Британии. Как стало известно впоследствии, он был отравлен изотопом полония.

Прошедшее в Лондоне в 2016 году общественное дознание по делу о смерти Александра Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было «вероятно, санкционировано» Владимиром Путиным.

Как убивали Литвиненко