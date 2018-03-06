Биатлонист рассказал, что болит у Лукашенко

Самой примечательной деталью биатлонного забега 4 марта, в котором принимал участие Александр Лукашенко, стала специальная подставка, с которой стрелял глава государства.

Версии по этому поводу звучали разные. Биатлонист Алексей Айдаров, завоевавший бронзу на Олимпиаде-1998, в эфире ОНТ объяснил:

— Наш президент очень спортивный и я с ним по спорту знаком очень давно. У него больное колено и надо было как-то исправлять положение. Пришлось выкручиваться: поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили лавку и сделали упор для стрельбы

Действительно, Лукашенко ранее говорил о травме колена, объясняя, почему перестал играть в футбол и переключился на хоккей.

Также Айдаров рассказал об оружии, которое использовал руководитель Беларуси:

— Все очень заинтригованы, из какой винтовки стрелял Президент. Это военная тайна. Это разработка нашего оборонного комплекса совместно с Академией Наук. Учитывались абсолютно все параметры: высота, вес...

Сколько стоит элитная винтовка, с которой Коля Лукашенко выступал на соревнованиях