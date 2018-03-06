Хакеры выложили фото голой Лоуренс в роли секс-шпионки

У актрисы Дженнифер Лоуренс исторически не сложились отношения с хакерами.

В середине 2014 года компьютерные пираты выложили в интернет интимные фото 101 актрисы. Одной из самых звездных в этом «эротическом досье» оказалась Дженнифер Лоуренс.

Актриса назвала это сексуальным преступлением. «Я не давала вам разрешения смотреть на мое голое тело», — негодовала она.

Впрочем, в триллере «Красный воробей» Лоуренс, играющая секс-шпионку, разделась на камеру, сознавая, что её голое тело покажут всему миру. И хакеры не преминули сделать это еще до выхода фильма в массовый прокат.

Впрочем, на этот раз, возможно, никому не пришлось добывать кадры, взламывая чужие гаджеты. Не исключено, что это своего рода вирусная реклама «Красного воробья».

Лоуренс – по поводу платья, спровоцировавшего сексистский скандал: «Если я хочу позировать полуголой на холоде, это МОЙ ВЫБОР!»