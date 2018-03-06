Теперь сдать и снять жилье можно будет по устной договоренности

Правда, на короткий срок.

Президентским указом № 103 упрощены требования к сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Соответствующий документ Александр Лукашенко.

В частности, документом для нормативного закрепления подходов к стимулированию деловой активности граждан упрощаются требования, установленные жилищным законодательством, к форме договоров о предоставлении принадлежащих физическим лицам жилых помещений, садовых домиков и дач для краткосрочного проживания иным физическим лицам. Теперь они могут заключаться как в письменной, так и в устной форме, отмечает TUT.BY.

Одновременно исключена обязанность регистрировать такие сделки в местных исполнительных и распорядительных органах.