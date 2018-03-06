Сколько белорусов безвозвратно покинут страну и переедут в ЕС?

Как удержать белорусов дома.

Примерно 8-10% белорусов ищут работу за границей, утверждают эксперты Института социологии при Академии наук. Половина из них не старше 30 лет.

В последние годы заметна переориентация белорусских трудовых мигрантов с России на Польшу и другие страны ЕС. Это происходит в связи с экономической рецессией в России, с одной стороны, и с либерализацией доступа на польский рынок труда, хорошим экономическим ростом в Польше и других странах ЕС, с другой.

— Число приглашений белорусам от польских работодателей в рамках упрощенной схемы трудоустройства увеличилось за последние три-четыре года в 10 раз, до 50 тысяч, — говорит сооснователь варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев.

В 2017 году польские консульства в Беларуси выдали более 35 тысяч рабочих виз. В 2016 – всего 15 тысяч, а годом ранее – 7.

Если на заработки в Россию чаще ездили представители рабочих специальностей, то страны Евросоюза привлекают высококвалифицированных специалистов. На Западе они ищут то, что недополучают в Беларуси − хороший заработок, высокий уровень жизни, возможность реализовать себя в профессии. Каждый год число мигрантов из Беларуси в ЕС растет.

Если изменений и либерализации рынка труда в ближайшие годы не произойдет, квалифицированные специалисты продолжат уезжать из Беларуси в страны, где открываются лучшие перспективы. Многие из них не вернутся на родину, отмечают эксперты.

По прогнозам международного исследовательского проекта, реализованного в 2013-2014 годах, к 2050 году в Евросоюзе будет жить от 380 до 600 тысяч белорусов.

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