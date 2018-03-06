Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?

Раньше принято было подносить борзых щенков, теперь вот и российские звезды сгодились. Откровения олигарха Гуцериева по поводу новогоднего «корпоратива» Лукашенко поражают своей наивной бесцеремонностью.

Григорий Лепс и Николай Басков, иллюстративное фото

Журналисты решили прояснить некоторые слухи, витающие вокруг подарков Михаила Гуцериева белорусскому президенту. В частности, не он ли тот «русский человек», который подарил Александру Лукашенко «Майбах» и во сколько обошлись выступления российских звезд во время приема на Старый Новый год. Ответы оказались один другого краше.

Сначала форбс пошел в полную «несознанку» по поводу подаренного «Майбаха» — мол, я не я и корова не моя.

— Я машин Лукашенко никогда не дарил, — заверил Гуцериев и добил аргументом собеседника: — Ничего не дарил вне протокольных рамок.

Ну а после с той же наивной простотой рассказал о том, как привез Александру Лукашенко «в качестве подарка» российских звезд на корпоратив:

— За месяц до мероприятия я получил приглашение. Сразу позвонил нескольким знакомым исполнителям. Их надо заранее приглашать, потому что на старый Новый год они либо на Мальдивах, либо в Сочи катаются на лыжах. Одному позвонил, говорит, не могу. Набрал Баскова: «Коля, надо выступить на концерте». Я для него 5-6 песен написал просто так, бесплатно, как автор стихов. Он лишь спросил, когда. «Хорошо, есть». Я многим артистам пишу песни. Мы с ними дружим, общаемся. Если кому-то что-то надо, то помогаем друг другу. Скоро будет мой день рождения. Они тоже будут выступать. Я только заикнулся, про то, чтобы заплатить гонорар. Они едва не обиделись: «Ты что нас оскорбляешь? Не обижай нас». Если вы пригласите меня на свой день рождения, то я, в качестве подарка, попрошу артистов и они споют бесплатно. Для этого не надо денег.

То есть, по логике Гуцериева дарить президентам «майбахи» нельзя, а вот басковых с лепсами — самое то. Вполне себе по протоколу подарочек.

Напомним, что прием по случаю Старого Нового года вызвал в свое время много вопросов. Пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт даже пришлось оправдываться, что бюджет в результате такого звездопада не пострадал, и спрашивать смету стоит с Гуцериева.

Ну вот и спросили. И ведь самое удивительное, что ни сам подноситель, ни его одариваемый в такой ситуации не видят ничего крамольного. Словно если борзыми щенками, то можно. Только нынче в этой роли выступили российские селебрити.

И если кто-то скажет, что звезды сами захотели прервать отдых на Мальдивах, чтобы порадовать своим сладкоголосым пением друга Мишу и его друга Сашу, надо вспомнить, что Миша и Саша — не просто друзья. Один из них — глава государства, а другой — бизнесмен, который в этом государстве строит целый горно-обогатительный комплекс. Небывалые преференции и личные гарантии «друга» уже сделали выделенный ему «клочок земли» лакомым — таким, каким он никогда не станет для других инвесторов, пришедших сюда на общих основаниях.

И в этой ситуации случайный звездопад в Минске вовсе не выглядит таким уж безобидным презентом по случаю крепкой дружбы. Вот только сами его устроители этого, похоже, совсем не понимают.