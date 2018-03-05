Предприниматель из Борисова Виктор Горбачёв пишет в Фейсбуке о белорусских чиновниках.

«Мы их видим ежедневно, если включаем ТВ. Если смотрим его. Особенно новостные программы. Особенно! Десятки опущенных. Сотни. Они слушают, но не смотрят в глаза. Он их «разносит и учит».

А они? Взрослые дяди и тёти! Жизнь прожили. Глазки убирают вниз. Головы склонили. И пишут. Делают вид. 21 век! А пишут ручками. Шариковыми. В бумажных блокнотиках. Конспектируют. Как бы. На память. Ни сказать не могут. Не поспорить и предложить. Ни стыда, ни совести. Опущенные. Головы. Которые соглашаются всегда и со всем. В угоду одной голове.

Затем они разъезжаются. Кто куда. По регионам. И там, всё повторяется. Только, теперь опущенные уже сидят перед ними. Сотни. Тысячи.

Так и живём. Дяди и тёти. Тёти и дяди. От перемены мест, смысл опущенных голов не меняется. Нежелание смотреть действительности в глаза — удел опущенных. Голов. И эти опущенные пытаются делать вид, что поднимают всех и всё с колен. Глаза поднять боятся. Не то, что страну с колен поднять».