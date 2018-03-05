В Волковысскую больницу с корью попали восемь человек

Под подозрением еще 25 человек, которые наблюдаются амбулаторно.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на «Гродненскую правду».

В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отметили, что первый случай подтвержденного лабораторно заболевания был выявлен у пятилетней девочки. Ее уже выписали из больницы. Девочка не была вакцинирована против кори, так как родители отказались от прививки. Среди тех, кто контактировал с ребенком, выявлены подозрения на корь еще у нескольких человек (не членов семьи).