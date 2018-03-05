Белоруски снова выбирают «Милавицу»?

В 2017 году продажи в Беларуси женского белья компаний «Милавица» и Lauma, входящих в состав эстонского холдинга Silvano Fashion Group (SFG), выросли на сумму около полмиллиона евро и составили 18,024 млн евро.

Как отмечается в отчете компании за 4 квартал 2017 года, продажи группы на белорусском рынке увеличились на 2,6%. В ближайшей перспективе деятельность SFG в Беларуси «будет сосредоточена на повышении прибыльности розничного бизнеса», а также на расширении сети. В течение 2017 года SFG открыла шесть новых магазинов, и теперь количество торговых точек Milavitsa и Lauma на территории Беларуси выросло до 70.

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