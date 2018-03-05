Лукашенко отправил в отставку рекордсмена «вертикали»

Глава Наровлянского райисполкома 22 года руководил районом. Никто из коллег Валерия Шляги не может похвастаться таким долголетием на одной должности.

Валерий Шляга. Фото belchas.by

До настоящего времени дольше Валерия Шляги на одной должности находился лишь сам Александр Лукашенко. С того же самого 1996 года на посту неизменно остается председатель ЦИК Лидия Ермошина.

На тот момент, когда взорвалась Чернобыльская АЭС в 1986 году, Шляга уже занимал должность заместителя председателя Наровлянского райисполкома.

— Дефицита йода не было, его можно было свободно купить в аптеке. Лично я ничего такого не делал. Думал, люди увидят, паниковать начнут, подумают: «Вот посмотрите, Шляга боится!». Я сам жил на этой территории, ходил в тот же магазин, в ту же школу. Люди меня видели, я не прятался и не уезжал. И сына своего не вывозил, пока всех детей в районе не начали отселять, — говорил Шляга в интервью.

— Помню, когда объявили эвакуацию, прежде всего люди побежали на кладбище, предкам поклониться, — цитата из другого интервью. В 2016 году Шляга получил из рук Лукашенко Орден Почета.

Теперь Наровлянским районом вместо Валерия Шляги будет руководить Павел Силивончик, до этого являвшийся заместителем председателя Светлогорского райисполкома.

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