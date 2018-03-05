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Экономика
05.03.2018
TUT.BY
С марта несколько вузов подняли цены на обучение

Студентам придется доплатить, даже если они рассчитались за март до подорожания. За январь-февраль со студентов брать доплату не будут.

Вузы объясняют повышение стоимости учебы тем, что изменилась оплата труда работников бюджетных организаций, преподавателей и выросли тарифы на коммунальные услуги.

Выросла стоимость обучения в Белгосуниверситете, БГПУ имени Максима Танка, БГУИРе, Академии управления при президенте.

Так, в БГУ выросли цены за обучение на 1−3 курсах и 4−5 невыпускных курсах дневного отделения, а также заочного. Например, с 1 марта по самому высокому «тарифу» в вузе платят студенты первых курсов дневного отделения на специальностях «правоведение», «экономическое право» и «международное право». Раньше цена составляла 2851 рубль, теперь — 3136 рублей.

В Академии управления при президенте стоимость обучения выросла на 230 рублей в год для студентов дневного отделения и на 110 рублей — для заочного.

Самый дорогой факультет в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники — компьютерных систем и сетей (ФКСиС), больше всего за обучение там платят студенты 1 и 2 курсов. Отныне обучение для них будет стоить 3020 рублей за год, до подорожания первого курса ФКСиС платили 2750 рублей.

В одном из вузов в разговоре с TUT.BY отметили, что изменения стоимости обучения в середине семестра не было с 2012 года.

В БГУ рассказывают, что с 1 марта студентам-платникам сделают перерасчет. Они должны будут доплатить за март, цены за последующие месяцы будут выставлять сразу с учетом подорожания.

Как узнал TUT.BY, логика выставления доплат в других вузах — похожая. За январь-февраль со студентов брать доплату не будут.

В БГУИР отмечают, что доплатить надо будет за март и половину апреля. Так, в БГУИР студенты первого и второго курсов того же факультета компьютерных систем и сетей должны будут доплатить 40,5 рубля.

В педагогическом университете имени Максима Танка больше всего доплатить на дневной форме обучения нужно будет студентам 3 курса по специальностям «музыкальное искусство, ритмика и хореография», а также «музыкальное искусство и мировая художественная культура» — по 80 рублей, остальным — меньше.

 
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