Польские магазины нашли способ обойти запрет на торговлю по воскресеньям

Владельцы торговых центров в Польше придумали, как обойти запрет на торговлю по воскресеньям для магазинов.

Они решили воспользоваться тем, что под запрет не попали остановки транспорта, передает интернет-портал Onet.pl.

Так, один из гданьских торговых центров воспользуется близостью железнодорожной станции Гданьск-Вжещ. Так, ТЦ станет частью вокзала, в нем откроют билетные кассы и даже зал ожидания.

Директор ТЦ Анджей Клейн сообщил, что заведение будет открыто в воскресенье 11 марта.

— Я могу подтвердить, что мы официально изменили способ использования здания, и 9 марта мы станем станцией, — уточнил Анджей Клейн.

Напомним, в Польше с 1 марта вступает в силу запрет на торговлю по воскресеньям. Так, депутаты польского сейма приняли соответствующий закон. Нововведению предшествовали многомесячные обсуждения.

С 1 марта 2018 года торговым центрам и супермаркетам будет разрешено работать только в первое и последнее воскресенье месяца. Далее, начиная с января 2019 года, торговля будет разрешена лишь в последнее воскресенье месяца. На последнем этапе в 2020 году воскресная торговля должна быть полностью запрещена. В виде исключения магазинам разрешат работать четыре воскресенья в году, а также перед Рождеством и Пасхой. Сейчас торговые центры и супермаркеты в Польше остаются закрытыми только в официальные праздничные дни.

Напомним, в 2017 году белорусы потратили в польских магазинах и на рынках 675 миллионов злотых, или 192,4 миллиона долларов. Для сравнения: в 2016 году траты составили 170 миллионов долларов, а в 2015 году — 237,3 миллиона долларов.

Белорусы по-прежнему чаще всего везут из Польши технику, электронику, бытовую химию, продукты питания, косметику, стройматериалы, одежду и автозапчасти.