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Экономика
05.03.2018
Салiдарнасць
«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»

Известный экономист возмутился пренебрежением депутатов, лоббирующих Минтранс, по отношению к миллионам белорусов, которые пользуются услугами маршруток.

Фото Анна Лёля@Вконтакте

«Белорусские власти своими действиями в очередной раз поставили на уши всю страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг. А это сотни тысяч, если не миллионы человек, —  написал Ярослав Романчук в Фейсбуке. —  В очередной раз бросается в глаза скандально низкий уровень аналитической, научной работы перед принятием некого закона. Возмутителен тот уровень пренебрежения и высокомерия, с которым законодатели, лоббисты Минтранса и все те, кто согласовывает подобные документы, относится к потребителям.

Ситуация с междугородными маршрутками — это в одном флаконе:

1) нарушение прав потребителей, в первую очередь, в регионах;

2) необоснованное, вызванное исключительно действиями чиновников повышение цен на транспортные услуги;

3) нарушение прав собственности тех белорусов, которые купили автобусы для оказания услуг;

4) усугубление конфликта интересов в органе госуправления (государство через Минтранс осуществляет коммерческую деятельность, являясь одновременно законодателем, регулятором и контролёром);

5) грубое, бездоказательное манипулирование фейками и безосновательными утверждениями типа «они, маршрутчики нерегулярных рейсов, создают угрозу для пассажиров, обманывают их, представляют угрозы для движения на дорогах, а также разоряют в нечестной борьбе своих конкурентов».

Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку

В течение последней недели в городах Беларуси предприниматели, осуществлявшие междугородние перевозки, прекратили свою работу. Водители маршруток собирают подписи, которые 7 марта планируют передать в Администрацию президента.

Как стало известно «Салідарнасці», только в Слуцке за несколько дней было собрано 20 000 подписей за то, чтобы отменить изменения в законодательстве об автомобильных перевозках.  Народ охотно отдает подписи в обращении на имя главы государства. Многие не скрывают своего возмущения и говорят о том, что прекращение работы маршрутных такси коснулось каждой семьи.

Изоляция малой родины

 
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