К концу недели морозы отступят – и начнется оттепель

Краткий прогноз погоды на неделю.

По данным синоптиков, небольшие морозы будут сохраняться в течение большей части недели.

В частности, во вторник ожидается температура воздуха от -2°C до -5°С без осадков, но со сплошной облачностью. В среду станет на пару градусов теплее, но начнется обильный снег и метель. В четверг днем снег с метелью продолжится, а температура поднимется до -1°C до -3°С. В пятницу прогнозируется снег и сильный ветер с порывами до 11-12 метров в секунду.

Оттепель начнется в субботу и воскресенье, когда температура воздуха поднимется до 0°C до +1°С. На Беларусь опустится густой туман с мокрым снегом и дождем.