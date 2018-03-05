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Общество
05.03.2018
Евгений Федоров
Курейчик: «Тухлая среда «Беларусьфильма» засасывает директоров одного за другим»

Известный сценарист и режиссер – о назначении нового директора государственной кинокомпании.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» Андрей Курейчик оценил шансы на успех нового гендиректора «Беларусьфильма» Владимира Карачевского.

Новым директором «Беларусьфильма» стал баянист и «один из лучших госуправленцев»

– Я его знаю давно и рад, что выбрали именно его, потому что были гораздо хуже варианты, – заметил он. – Для меня это человек из поколения Павла Латушко, который, собственно, и привел его в министерство культуры. Мне вообще кажется, что лучший период за все существование Минкульта был как раз тогда, когда в нём работали Латушко и Карачевский.

Собеседник признает, что новый глава киностудии в прошлом «действительно оказался эффективным руководителем театра».

– В его бытность там состоялись премьеры довольно острых пьес: например, «Карьера доктора Рауса» Виктора Мартиновича, целый ряд ярких современных спектаклей. Я там делал презентацию своей пьесы «Обиженные. Россия»... Как мне казалось, это был очень свободный и открытый театр, что является редкостью для нашей страны.

Но, мне кажется, здесь вопрос в другом. Даже когда чиновник достаточно современных взглядов приходит в замшелое, неэффективное предприятие, то встает вопрос – а что он будет дальше с ним делать? Без глобальной реформы, кого туда ни назначь, результат будет очень слабым, – считает Андрей Курейчик.

По его словам, «Беларусьфильм» как был, так и остался «советским монстром, рудиментом – в том виде, как он сейчас работает».

– Там уже сменилась куча директоров –  и никто не смог ничего сделать, потому что сама структура этого предприятия не отвечает современным требованиям кинорынка. Я очень надеюсь, что у Карачевского хватит сил на какую-то внятную реформу.

Есть ли поместить свежий огурец в бочку с солеными огурцами, то он тоже через какое-то время станет соленым. Тухлая среда «Беларусьфильма» засасывает и перемалывает директоров одного за другим. И весь реформаторский пыл у них очень быстро охладевает. Будем надеяться, что опыт предыдущих лет будет учтен, – резюмирует известный драматург.

 
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