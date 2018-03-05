Экономист: «В эйфории прошлогодних показателей у властей рождаются розовые мечты»

Борис Желиба – о планах правительства увеличить объем ВВП до 100 миллиардов долларов.

Как заявил в эфире белорусского телевидения вице-премьер Владимир Семашко, правительство в состоянии выполнить суперзадачу главы государства – в следующей пятилетке увеличить объем ВВП до 100 млрд долларов.

По слова чиновника, эта задача «очень-очень сложная, но не такая уже и фантастическая».

Доктор экономических наук Борис Желиба в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» реально оценил шансы властей совершить экономический рывок в ближайшие годы.

– Я считаю, что эта игра круглыми цифрами уже сама по себе экономически не обоснована, – отметил он. – Это своего рода экономическая пропаганда. Перед страной, на самом деле, стоит задача гораздо скромнее – хорошо бы через несколько лет достичь уровня ВВП, который у нас был в 2014 году.

По словам экономиста, в докризисные годы объем ВВП Беларуси в долларовом эквиваленте был около 76 миллиардов долларов.

– А если мы прошлый год закончили с 54 миллиардами долларов, то нам нужно прыгнуть на два десятка миллиардов! И они должны откуда-то взяться. В эйфории показателей прошлого года у руководства рождаются розовые мечты, – считает собеседник.

Справедливости ради, Борис Желиба отмечает, что «определенный результат от модернизации все-таки есть»:

– На это было выделено много миллиардов долларов: оживилась деревообработка, есть перспективы по увеличению экспорта нефтепродуктов. Более того, если будет введена в строй АЭС, то это тоже даст некий результат.

В то же время в белорусской экономике есть серьезные проблемы, обращает внимание экономист:

– Нужно всё-таки провести масштабную приватизацию. Имеется в виду не продажа мелких и средних предприятий, а приватизация крупных предприятий, контрольные пакеты которых остаются в руках государства. Даже малые и средние предприятия сегодня трудно продать – например, некоторые из них даже за одну базовую величину никто не хочет покупать.

Кроме того, по мнению Бориса Желибы, «нужно решать проблемы с перестройкой системы управление государственными предприятиями»:

– Если вы хотите к концу следующей пятилетки выйти на 100 миллиардов долларов ВВП, то это должен быть рост не меньше 6-7% ежегодно. А откуда они возьмутся, если мы чуть-чуть выбрались из рецессии в плюс. И 2,6% роста, которые есть сейчас – это совсем мало. Максимум, что мы можем получить, не перестроив свою экономику, – это 3% роста ВВП.

Лучше жить ближайшими реальными планами, а не брать круглые пропагандистские цифры как ориентир, – делает вывод экономист.