Новым директором «Беларусьфильма» стал баянист и «один из лучших госуправленцев»

Лукашенко согласовал назначение Владимира Карачевского гендиректором Национальной киностудии.

Карачевский родился 4 июня 1970 года в Кричеве. Окончил Могилевское музыкальное училище (преподаватель по классу баян, артист) и университет культуры и искусств (режиссура народных обрядов и праздников) и Академию управления при президенте, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Работал учителем музыки и пения, культорганизатором, инструктором по организационно-массовой работе. Позднее занимал посты начальника отдела культуры администрации Советского района Минска (2001−2008), начальника управления культуры Мингорисполкома (2008−2010), первого замминистра культуры (2010−2014).

Последние четыре года являлся директором Республиканского театра белорусской драматургии и зарекомендовал себя одним из лучших госуправленцев в сфере государственного театра.

О том, что Игорь Поршнев (предыдущий гендиректор, который занимал эту должность с 2015 года) покинет эту должность, стало известно неделю назад. Об этом TUT.BY сообщил режиссер Андрей Курейчик, сославшись на собственные источники в «Беларусьфильме». Это порталу подтвердил и другой источник.

Курейчик видел три причины, которые в совокупности, или каждая по отдельности, могли послужить поводом для отставки гендиректора «Беларусьфильма».

— Во-первых, это фильм «Следы на воде» и последовавший за ним скандал с Кончаловским. Во-вторых — сборы «Тум-Паби-Дум». В Минске фильм собрал 1600 долларов, а посмотрело его всего около трех тысяч зрителей. Ну и третья причина — фильм «Не игра», который вышел без фамилии режиссера в титрах — судя по всему, за этим скрывается какой-то очередной скандал. При этом похвастать тоже нечем. Два фильма, на которые были потрачены бюджетные деньги, так и не вышли. «Держись за облака» должны были показать весной 2017 года. Сериал «Автошкола» также не продан. А ведь на каждый из этих проектов было потрачено более миллиона долларов государственных средств, — предположил он.

5 марта Курейчик в Facebook пишет: «И кто был прав?»