.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Пинске по проспекту бежал обнаженный мужчина. Фотофакт
Польские магазины нашли способ обойти запрет на торговлю по воскресеньям
К концу недели морозы отступят – и начнется оттепель
Кіраўніцтва справамі прэзыдэнта купляе «майбах» за 160 тысяч даляраў
Пяць фактаў пра новага дырэктара «Беларусьфільма»
Новым директором «Беларусьфильма» стал баянист и «один из лучших госуправленцев»
Новым министром спорта и туризма стал человек из Службы безопасности президента
Лукашенко дал совет вертикальщикам: «Власть должна быть в кулаке»
Памерла Валянціна Лемцюгова, якая адстаяла беларускую тапаніміку
Ганапольский: «Принеся голову оппозиционера на блюде, ты обеспечиваешь стране светлое будущее?»
В Facebook призывают присоединяться к кампании #БНР100
«Забівалі і закопвалі ў адной вялікай яме»
Семашко прокомментировал «суперзадачу», которую поставил Лукашенко
Как выглядит «золотое общежитие» на Ольшевского и чем возмущены жильцы. Фотофакт
Пережить 14 часов в замерзшей электричке
Станет ли Беларусь вторым Сингапуром?
На биатлоне глава государства стрелял не как все – со специального приспособления
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Ну, значит, ждите, белорусы, повышения цен на сметану и молоко на 20%»
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
«Такой откровенной оценки экономики и саморазоблачения из уст Лукашенко мы давно не слышали»
Звезды, которых мы не помним одетыми
Расстроенный премьер-министр и перепуганные губернаторы. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Сколько стоит элитная винтовка, с которой Коля Лукашенко выступал на соревнованиях
«Вы удивляетесь милитаризму кашляющего деда, потому что не читали «Третью империю»
«Гэта была мара дзяцінства». Глухі мянчук працуе кіроўцам таксі
Про кого забыл Лукашенко, грозя призвать Русого к ответу за «полный бардак»
О каком «фантастическом» оружии рассказал Путин?
Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации
Представители Forbes: «Мы поражены калибром реформ, которые затеял президент Лукашенко»
Судьи, замминистра, милиционеры: кого в Беларуси увольняют за несоответствие госслужбе
Белоруска рассказала, как дешево отдохнула на Канарах – спала в палатке
Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма
Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
Вакульчик, Кочанова, Жарко и Карпенко на спортивном празднике
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как кореличские власти о людях в сильные морозы заботятся
Лютая прыгажосць
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
05.03.2018
Новым министром спорта и туризма стал человек из Службы безопасности президента

Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Второй слева направо

Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.

С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных силах. С 2004 года — сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Напомним, прежний министр был снят с должности с формулировкой: «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Это произошло после скандала с задержанием директора столичного Дворца спорта «за взятки».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:24)
Главное
Экономист: «В эйфории прошлогодних показателей у властей рождаются розовые мечты»
Што вядома пра ахоўніка Лукашэнкі, які стаў міністрам спорту
Олимпийский чемпион, из-за которого сожгли Хатынь
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Шуневич услышал Лукашенко и теперь предлагает карать пьяниц
Артем Шрайбман: «История Беларуси прекращает быть историей БССР»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY