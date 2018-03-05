Новым министром спорта и туризма стал человек из Службы безопасности президента

Соответствующее кадровое решение принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Сергей Ковальчук родился 14 августа 1968 года в селе Журавок Ивановского района Брестской области. В 1989 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.

С 1989 по 2004 год служил в Вооруженных силах. С 2004 года — сотрудник Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Награжден орденом «За службу Родине» III степени, медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней.

Напомним, прежний министр был снят с должности с формулировкой: «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Это произошло после скандала с задержанием директора столичного Дворца спорта «за взятки».