.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Пинске по проспекту бежал обнаженный мужчина. Фотофакт
Польские магазины нашли способ обойти запрет на торговлю по воскресеньям
К концу недели морозы отступят – и начнется оттепель
Кіраўніцтва справамі прэзыдэнта купляе «майбах» за 160 тысяч даляраў
Пяць фактаў пра новага дырэктара «Беларусьфільма»
Новым директором «Беларусьфильма» стал баянист и «один из лучших госуправленцев»
Новым министром спорта и туризма стал человек из Службы безопасности президента
Лукашенко дал совет вертикальщикам: «Власть должна быть в кулаке»
Памерла Валянціна Лемцюгова, якая адстаяла беларускую тапаніміку
Ганапольский: «Принеся голову оппозиционера на блюде, ты обеспечиваешь стране светлое будущее?»
В Facebook призывают присоединяться к кампании #БНР100
«Забівалі і закопвалі ў адной вялікай яме»
Семашко прокомментировал «суперзадачу», которую поставил Лукашенко
Как выглядит «золотое общежитие» на Ольшевского и чем возмущены жильцы. Фотофакт
Пережить 14 часов в замерзшей электричке
Станет ли Беларусь вторым Сингапуром?
На биатлоне глава государства стрелял не как все – со специального приспособления
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Ну, значит, ждите, белорусы, повышения цен на сметану и молоко на 20%»
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
«Такой откровенной оценки экономики и саморазоблачения из уст Лукашенко мы давно не слышали»
Звезды, которых мы не помним одетыми
Расстроенный премьер-министр и перепуганные губернаторы. Фотофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Сколько стоит элитная винтовка, с которой Коля Лукашенко выступал на соревнованиях
«Вы удивляетесь милитаризму кашляющего деда, потому что не читали «Третью империю»
«Гэта была мара дзяцінства». Глухі мянчук працуе кіроўцам таксі
Про кого забыл Лукашенко, грозя призвать Русого к ответу за «полный бардак»
О каком «фантастическом» оружии рассказал Путин?
Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации
Представители Forbes: «Мы поражены калибром реформ, которые затеял президент Лукашенко»
Судьи, замминистра, милиционеры: кого в Беларуси увольняют за несоответствие госслужбе
Белоруска рассказала, как дешево отдохнула на Канарах – спала в палатке
Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма
Нужно ли хорошее вбивать в людей колом?
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
Вакульчик, Кочанова, Жарко и Карпенко на спортивном празднике
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как кореличские власти о людях в сильные морозы заботятся
Лютая прыгажосць
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
05.03.2018
Салiдарнасць
Лукашенко дал совет вертикальщикам: «Власть должна быть в кулаке»

И ориентировал на «нормальные зарплаты».

Местные органы власти должны особое внимание обращать на развитие экономики регионов, сказал глава государства, согласовывая на должности новых руководителей исполнительных и распорядительных органов.

– Не будет производства, не будет занятости людей, не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты, – сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. – Вы думайте, как не просто сохранить производство, а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать этих убытков. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика – это важнейший вопрос.

Он отметил, что «этот год определяющий, поэтому давайте организуем работу так, начиная с посевной кампании, чтобы каждый день прибавлять».

Особое внимание Лукашенко обратил на работу с кадрами, в том числе и на частных предприятиях:

– Да, пусть они занимаются производством. Вы только контролируйте заработную плату, чтобы она была там соответствующей, и права человека должны быть обеспечены: прежде всего работа, зарплата, школа, социальная сфера. Кадровый вопрос на территории района - это ваш вопрос. Никакого послабления за контролем руководителей предприятий, какой бы собственности они ни принадлежали – частной или государственной.

Глава государства также предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления:

– Беларусь – особая страна, здесь привыкли к честности, порядочности и справедливости. И мы это всегда поддерживали с момента развала Советского Союза. Наши люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь только потому, что он во власти. Это недопустимо, и я от этой политики никогда не отойду.

Глава государства пообещал, что в течение года посетит ряд районов и проконтролирует, как исполняются его поручения:

– Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит. Власть должна быть в одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей. Поэтому власть есть власть, но никакого самодурства. Смотрите, чтобы на вас не обиделись люди, и не делайте того, из-за чего потом будет стыдно не только вам, но и вашим детям.

Обещанию платить белорусам «попиццот» исполнилось 10 лет. Видеофакт

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.1 (оценок:56)
Главное
Экономист: «В эйфории прошлогодних показателей у властей рождаются розовые мечты»
Што вядома пра ахоўніка Лукашэнкі, які стаў міністрам спорту
Олимпийский чемпион, из-за которого сожгли Хатынь
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Шуневич услышал Лукашенко и теперь предлагает карать пьяниц
Артем Шрайбман: «История Беларуси прекращает быть историей БССР»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY