Лукашенко дал совет вертикальщикам: «Власть должна быть в кулаке»

И ориентировал на «нормальные зарплаты».

Местные органы власти должны особое внимание обращать на развитие экономики регионов, сказал глава государства, согласовывая на должности новых руководителей исполнительных и распорядительных органов.

– Не будет производства, не будет занятости людей, не будет никакой зарплаты. А нам нужны нормальные зарплаты, – сказал Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. – Вы думайте, как не просто сохранить производство, а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать этих убытков. Поэтому постарайтесь объединить все в единый кулак и получить результат. Экономика и еще раз экономика – это важнейший вопрос.

Он отметил, что «этот год определяющий, поэтому давайте организуем работу так, начиная с посевной кампании, чтобы каждый день прибавлять».

Особое внимание Лукашенко обратил на работу с кадрами, в том числе и на частных предприятиях:

– Да, пусть они занимаются производством. Вы только контролируйте заработную плату, чтобы она была там соответствующей, и права человека должны быть обеспечены: прежде всего работа, зарплата, школа, социальная сфера. Кадровый вопрос на территории района - это ваш вопрос. Никакого послабления за контролем руководителей предприятий, какой бы собственности они ни принадлежали – частной или государственной.

Глава государства также предупредил новых руководителей местных органов власти об ответственности за коррупционные преступления:

– Беларусь – особая страна, здесь привыкли к честности, порядочности и справедливости. И мы это всегда поддерживали с момента развала Советского Союза. Наши люди непривычны к тому, что кто-то на их глазах будет обворовывать их и вести себя нечестно лишь только потому, что он во власти. Это недопустимо, и я от этой политики никогда не отойду.

Глава государства пообещал, что в течение года посетит ряд районов и проконтролирует, как исполняются его поручения:

– Помните одно: власть растопыренными пальцами никто не держит. Власть должна быть в одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей. Поэтому власть есть власть, но никакого самодурства. Смотрите, чтобы на вас не обиделись люди, и не делайте того, из-за чего потом будет стыдно не только вам, но и вашим детям.

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