Ганапольский: «Принеся голову оппозиционера на блюде, ты обеспечиваешь стране светлое будущее?»

Публицист – о нападении на кандидата в президенты РФ.

Нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова

– Молодой человек подбежал к Ксении Собчак и облил ее водой, выкрикнув «это тебе за Жириновского» — видимо, Жириновского не удовлетворил результат его дебатов с Собчак и он посчитал, что там последнее слово было не за ним, – комментирует нападение Матвей Ганапольский на Эхе Москвы. – Теперь – за ним. Интересно, как и чем заинтересовали этого молодого человека, чтобы он решился на этот отчаянный поступок, и помощником депутата Мосгордумы, кем он является, вряд ли он уже будет, а любить Жириновского просто так — в это мало верится.

Сама Собчак про это происшествие написала так: «За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным, а полиции, вместо того, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы нужно 40 минут. Вот поэтому люди не хотят заниматься политикой — против власти опасно, а вместе с такой властью стыдно».

Ну, это написала она, а я скажу так – вот если бы сейчас был бы жив Немцов, то в стране, — я в этом уверен, — была бы совсем другая ситуация, не исключая второй тур на президентских выборах. Но Немцова убили. Теперь работают над единственным принципиальным, действительно популярным кандидатом в президенты. Технология проста: власть накаляет ситуацию до ощущения, что олив оппозиционера водой, ты спасаешь страну от гибели. А убив оппозиционера и принеся его голову на блюде, ты обеспечиваешь стране яркое, светлое будущее под мудрым Путинским руководством.

Я понимаю, что люди типа Жириновского, Миронова и Зюганова – хотя вместо Зюганова сейчас Грудинин — ну, все эти люди сейчас в смятении. Они, конечно, не планировали становиться президентами, их вполне устраивает теплая нынешняя жизнь, но и у них раз в шесть лет был звездный час: быть кандидатом в президенты. И вот становится понятно, что их подпирает, что время их уходит, что это последний раз, когда труха может на что-то претендовать.

И обливание водой Собчак это бунт, собственно, не против Собчак. Это бунт против молодости, против неизбежного времени, которое тебя сметает против собственной старости. Собчак, конечно, переживет этот отчаянный высер этих старых пердунов, — надеюсь, она удвоит охрану, чтобы представители разных гордых народов, где издревле почитали женин, больше не опускались до подобных водных процедур.

Однако предположу, что при г-не Путине любая политическая деятельность, если она не состоит в тщательном вылизывании его мускулистого, чуть тронутого ботоксом тела, будет смертельно опасна. Ведь смерть оппозиционера в России гарантирована тщательным исполнением властью конституции и прочими законами РФ.