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05.03.2018
Евгений Федоров
«Маем гонар!» В сети появилась карта знаковых мест для празднования #БНР100

Блогер Максим Ляшко (Pačvarny sini) создал интерактивный проект – в помощь белорусам, которые хотят широко отметить День Воли.

Проект представляет собой интерактивную карту, на которой обозначены более 60 мест, которые являются знаковыми для Белорусской народной республики.

Например, на карте можно найти Белорусскую библиотеку и музей имени Франциска Скорины в Лондоне, могилу председателя Рады БНР Миколы Абрамчика в Париже, а также памятник в честь слуцких повстанцев, который находится на юге Германии.

Как автор проекта объяснил на своей странице в Twitter, карту он создал в рамкам кампании #БНР100, чтобы «каждый мог самостоятельно поучаствовать в праздновании, особенно если он не в Минске».

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