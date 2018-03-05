В Facebook призывают присоединяться к кампании #БНР100

В сети появилось специализированное сообщество, посвященное организации национального праздника 25 марта.

«Сябры, набліжаецца святкаванне стагоддзя аднаўлення нашай незалежнасці. Падпісвайцеся на старонку каб атрымліваць навіны пра мерапрыемствы якія прайдуць у межах святкавання і запрашайце сяброў. #БНР100 – усё толькі пачынаецца!», – пишут организаторы на странице кампании в соцсети.

Ожидается, что в честь 100-летия со дня основания Белорусской народной республики по всей стране пройдут десятки специализированных мероприятий, а главным мероприятием кампании станет большой праздничный концерт на площадке возле Оперного театра в Минске.

Напомним, что в сети продолжается сбор средств на проведение общенациональной кампании #БНР100.

Пока от необходимой суммы в 35 тысяч рублей собрано чуть больше половины – 18 662 рубля. Собранные деньги планируется направить на «проведение информационной кампании, организацию творческих мероприятий и праздничного концерта».