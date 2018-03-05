«Старики-разбойники» порвали «Оскар»

В Лос-Анджелесе завершилась 90-я церемония вручения премий Американской киноакадемии. «Оскары» за лучшие роли собрали актеры «золотого возраста».

60-летняя Фрэнсис Макдорманд сорвала куш благодаря игре в «Трёх билбордах на границе Эббинга, Миссури».

А 71-летний Гари Олдман получил «Оскар» за воплощение образа Уинстона Черчилля в «Темных временах».

Главным же триумфатором стал Гильермо дель Торо: его «Форма воды» названа лучшим фильмом года, а сам мексиканец – лучшим режиссером.

Вот еще несколько ярких фото с церемонии:

80-летняя Джейн Фонда смотрелась эффектнее многих молодых участниц «Оскара».

72-летняя Хелен Миррен выглядела так хорошо, что мы решили поставить два её фото.

В общем, можно сказать, что «Оскар» в этом году порвали «старики-разбойники».

Сэм Рокуэлл получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

А Эллисон Дженни – за «Лучшую женскую роль второго плана» («Тоня против всех»)

Николь Кидман просто блеснула в платье «а-ля Джессика Рэббит».

Молли Симс также была хороша

Наряд Сальмы Хайек поразил ценой – более 4 миллионов долларов.

Сандра Баллок, похоже, сплетничала с подружками

А создатели фильма «Немое дитя» Рейчел Шентон и Крис Овертон добавили церемонии трогательности.