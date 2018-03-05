Семашко прокомментировал «суперзадачу», которую поставил Лукашенко

Ранее на совещании глава государства распорядился увеличить ВВП Беларуси с до 100 миллиардов долларов.

– В следующей пятилетке нам кровь из носу надо достичь планки ВВП в 100 млрд долларов. Только это позволит иметь зарплату в тысячу долларов и не скатиться в ловушку бедности, – сказал Александр Лукашенко накануне в ходе отчета правительства, Нацбанка и местных органах власти об итогах работы экономики за 2017 год.

В воскресенье в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» такие планы прокомментировал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

По его словам, такую суперзадачу вполне можно решить, «если правильно организовать дело».

– В прошлом году Беларусь увеличила экспорт на 24,1% до 29,2 млрд долларов. Наша продукция экспортируется в более чем 100 стран мира. По совокупности цены, качества, сервиса наша продукция абсолютно конкурентоспособна. Теперь Беларуси нужно нарастить объемы на старых рынках, а также продвигать продукцию в новые страны, – сказал он.

Отметим, что в 2017 году объем ВВП Беларуси составил более 54 миллиардов долларов.