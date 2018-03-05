Как выглядит «золотое общежитие» на Ольшевского и чем возмущены жильцы. Фотофакт

За комнату с них берут 160 рублей в месяц.

В общежитии на улице Ольшевского, 78 в основном живут работники обувных фабрик холдинга «Обувь — «Луч». Большая часть людей заселилась сюда в 80-е годы и успела вырастить детей. Есть и пенсионеры.

Семья Сливанковых живет в комнатушке в 17 квадратных метров уже 25 лет. Комнату разделили шкафом, за ним Анна с мужем поставили диванчик для себя, остальное пространство отдали дочке Маше. За пользование этой комнатой семье в январе насчитали 72 рубля. Вместе с коммуналкой месяц жизни в общежитии Сливанковым обходится в 156 рублей.

— Золотая «общага» у нас получается, почти что президентский люкс, — иронизируют соседи Сливанковых.

Люди собрались, чтобы коллективно рассказать о всеобщей проблеме — суммах за пользование жилыми помещениями.

Зарплата 313 рублей, а за блок надо отдать 260

В комнате Анны Сливанковой все желающие еле вместились — всем хотелось показать свои жировки, цифры в которых больше, чем плата за коммунальные услуги в трехкомнатной столичной квартире.

— В общежитии живут бывшие работники «Луча», которые отдали обувной фабрике от десяти до двадцати пяти лет, — рассказала Таисия Федорова. — Ордера на комнаты нам давали еще в 80-е годы, а теперь, по словам директора «ЛучЖилКомплекс», эти бумажки ничего не значат. Мы жили спокойно до 2013 года, пока не изменился закон. Тогда с нами заключили договора на пользование жилым помещением и начали высчитывать за это деньги. Суммы и тогда и сейчас — просто космические! За блок из двух комнат (17 и 12 квадратных метров) людям начисляют 270 рублей ежемесячно. В соседнем же общежитии от ОАО «Сукно» за такие же условия люди платят всего по семьдесят рублей! В общежитии от фабрики «Милавица» — 80−100 рублей.

Жильцы недоумевают, откуда руководство общежития берет цифры. В договорах, которые были заключены с жильцами в 2013 году, не указаны ни тариф, ни ставка.

Первую жировку с графой «пользование жилым помещением» Анна Сливанкова получила в октябре 2013 года и была ошарашена: к коммуналке в 269 тысяч 651 рублю накинули 500 тысяч рублей (суммы до деноминации) «за пользование жилым помещением». Итого — 769 тысяч 651 рубль за комнату в 17 квадратных метров.

Анна Сливанкова показывает ордер на комнату, который не имеет юридической силы

Для сравнения, в феврале 2014 года сумма «за пользование жилым помещением» была 547 тысяч рублей, а в феврале 2015 года — 831 тысяча рублей. За январь 2017 года — 72 деноминированных рубля.

— На «Сивельге» (обувная фабрика. — Прим. TUT.BY) зарабатываю 313 рублей, а за блок мы платим 260. Знаю, что в других общежитиях за такие же условия люди платят вполовину меньше. А мы, получается, больше всех должны, как будто не в общаге живем, а в президентском люксе. При этом платим не только коммуналку и за пользование жилым помещением. Если электрик или сантехник выполняют работы в наших комнатах, за это платим мы из своего кармана. Спрашивается, куда идут деньги, которые накапливаются от оплаты «за пользование жилым помещением»?

Молодая мама Александра также зашла «на митинг» к Сливанковым. Она рассказала, что блок им дали в 2013 году от работы мужа — обувной фабрики «Чевляр». Молодым родителям достался блок с двумя комнатами, общей площадью 37 квадратных метров.

— Плата за пользование — 120 рублей в месяц. Откуда именно такая сумма — директор «ЛучЖилКомплекса» затруднился ответить. При этом условия у нас только ухудшаются. Раньше были колясочные и кладовые на каждом этаже. Теперь кладовые переделали под душевые, колясочные, кроме двух этажей, отдали под жилье. Мне коляску на этаже негде оставить, вынуждена ходить на другой.

«Мне 51 год, а я стою на очереди нуждающихся как молодая семья»

Анна Сливанкова призналась, что с такой высокой коммуналкой и платой за пользование комнатой, им не удается копить деньги на собственное жилье.

— Вы будете смеяться, но мне уже 51 год, а я до сих пор стою на очереди нуждающихся «как молодая семья». Уже двадцать три года стоим! Когда спрашивали в исполкоме, когда же будем строиться, нам отвечали, что сначала идут многодетные, сироты, инвалиды, а потом только мы — «молодые». Самое обидное, что можем и пенсионерами стать, пока эта очередь подойдет. Тогда кто нам даст кредит на строительство?

Дочь Анны Сливанковой Мария учится в БГУ на юридическом факультете. Она признается, что даже знание законов не помогает справиться с ситуацией.

— Мы судились с директором «ЛучЖилКомплекса», обращались в прокуратуру и Комитет госконтроля — все безрезультатно, — рассказала Мария. — Никому нет дела до того, что с людей берут суммы, будто взятые с потолка! Не сложно посчитать, что с одного блока «ЛучЖилКомплекса» имеет в среднем 250 рублей. На одном этаже — 8 блоков. Это 2000 рублей с одного этажа. Всего этажей — 12. То есть, в месяц со всего общежития выходит порядка 24 000 рублей. Куда идут эти деньги? При этом жильцам не дают установить индивидуальные счетчики на воду и электроэнергию. Получается, что общая цифра за месяц потом раскидывается на всех, и не важно, сколько кто реально использовал ресурсов.

В общежитии сейчас идет ремонт

Мария вместе с мамой Анной Сливанковой пыталась разобраться, какой должна быть оплата за пользование жилым помещением и на днях обращалась в ГО «Минское городское жилищное хозяйство». По словам девушки, им удалось поговорить с заместителем директора и экономистом.

— У нас уточнили, какая форма собственности общежития. Если честно, мы и сами не уверены, что знаем точно: в суде, где рассматривался наш иск к ЖЭУП «ЛучЖилКомплекс», ответчик заявлял противоречивую информацию. Мы все же думаем, что государственная. Исходя из этого, согласно «Инструкции о порядке определения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях» (решение Мингорисполкома от 21 сентября 2017 года № 3207), мы смогли рассчитать сумму за нашу комнату.

Получилось, что плата за пользование жилым помещением (за общую площадь 21,37 метров квадратных) должна быть всего 35 рублей 34 копейки в месяц. А за январь, напомним, мы заплатили 72 рубля! Это же переплата в два раза, как такое может быть?

Официально: Общежитие на Ольшевского, 78 — частная форма собственности, от этого и суммы такие

По поводу формы собственности общежития на Ольшевского, 78, а также тарифах на пользование жилым помещением, REALTY.TUT.BY получил официальный комментарий от руководства ЖЭУП «ЛучЖилКомплекс»:

«Жилищно — эксплуатационное унитарное предприятие «ЛучЖилКомплекс» (далее унитарное предприятие «ЛучЖилКомплекс») создано в процессе реструктуризации Минского обувного открытого акционерного общества «Луч» — управляющей компании холдинга «Обувь-«Луч» (далее МО ОАО «Луч» — управляющая компания холдинга «Обувь-«Луч») и действует на основании Устава», — говорится в официальном письме.

Согласно договора унитарному предприятию «ЛучЖилКомплекс» предоставлены МО ОАО «Луч»-управляющей компанией холдинга «Обувь-«Луч» в безвозмездное пользование общежития, в том числе общежитие по улице Ольшевского, 78. Собственником общежитий является МО ОАО «Луч»-управляющая компания холдинга «Обувь-«Луч», организация с негосударственной формой собственности.

Условиями указанного договора определены права и обязанности сторон, согласно которых унитарное предприятие «ЛучЖилКомплекс» обеспечивает, в том числе сбор платы за пользование (техническое обслуживание) жилых и нежилых помещений физическими и юридическими лицами и коммунальных платежей с них.

В соответствии со ст. 162 ЖК Республики Беларусь условия и порядок предоставления жилых помещений, выселения из предоставленных жилых помещений, а также порядок передачи в собственность жилых помещений определяются организациями негосударственной формы собственности, имеющими жилые помещения и (или) осуществляющими жилищное строительство, в соответствии с локальными нормативными правыми актами (в том числе коллективным договором).

Одним из оснований для возникновения права владения и пользований жилым помещением, согласно ст. 23 ЖК Республики Беларусь, является договор найма жилого помещения. В соответствии со ст. 162 ЖК Республики Беларусь организации негосударственной формы собственности могут предоставлять гражданам жилые помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда.

Наниматель жилого помещения частного жилищного фонда обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и плату за пользование жилым помещением в сроки и порядке, определенные договорами найма, согласно ст. 31 ЖК Республики Беларусь, что, и предусмотрено в условиях договора найма между проживающими в общежитии нанимателями и предприятием.

На основании вышеизложенного, и производится начисление платы за пользование жилым помещением.

Так как законодательством не установлен размер платы за пользование жилым помещением, принадлежащем организации негосударственной формы собственности, ежемесячно для начисления платы за пользование жилым помещением в общежитии предприятия включаются следующие статьи затрат:

1) оплата труда младшего обслуживающего персонала за отработанное время, в том числе отчисления по социальному страхованию и обеспечению в фонд социальной защиты населения и отчисления по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белгосстрах;

2) текущие ремонты;

3) общехозяйственные расходы административно- управленческого персонала, связанные с управлением предприятия:

4) расходы по эксплуатации домовладений.

Сумма за пользование жилыми помещениями не фиксированная, зависит от затрат, которые собираются каждый месяц по данному общежитию.