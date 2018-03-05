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05.03.2018
Русская служба ВВС
Пережить 14 часов в замерзшей электричке

Пассажирам междугородних поездов пришлось провести четырнадцать часов из-за того, что по меньшей мере три состава остановились на путях из-за снега и метели в районе национального парка Нью-Форест в графстве Гэмпшир на юге Англии.

В поезде из пяти вагонов застряли около ста пассажиров

Каково это: провести целую ночь в холодном неотапливаемом вагоне, набитом незнакомыми людьми, не имея возможности выбраться оттуда?

В поезде из пяти вагонов, который отправился в четверг вечером с лондонского вокзала Ватерлоо в город Уэймут, застряли около ста пассажиров. Роберт Лютер - один из них. Его электричка остановилась возле городка Нью-Милтон из-за обледенения рельс, загородив движение и другим, следовавшим за ними, поездам.

Ситуация, по словам Роберта, сложилась «бредовая»:

- У одного пассажира была с собой пачка печенья. Все стали делиться тем, у кого что было. Хорошо, что люди были в теплой одежде - казалось, что все собрались в лыжный поход. Воды не стало около 8 вечера. Отопления тоже. Унитазы закупорились, с поезда никак не сойти.

Пассажиры постили свои фотографии в соцсетях

- В наши дни такое просто не может происходить! Мы же не по колено в снегу были! - восклицает Роберт.

Помощь пришла лишь на следующий день в 8 утра.

Филипп Браун получил бесплатно бутылочку воды от железнодорожной компании, проведя вместо 1 часа с небольшим 14 часов в поезде

Филипп Браун ехал домой в Бормут из Лондона на поезде компани South Western: «В таком холоде невозможно заснуть. Поэтому приходилось ходить взад-вперед, чтобы хоть как-то согреться. Люди сохраняли присутствие духа, а мне было жаль охранника и водителя. Никакой новой информации им не давали».

Харольд Ханна из приморского поселка Бартон-он-Си и еще 50 пассажиров застряли в поезде на участке между городами Суэй и Нью-Милтон. Он готов делиться положительным опытом: несмотря на дикий холод, по его словам, он завел в поезде новых друзей, а «боевой дух Дюнкерка» не дал пассажирам впасть в уныние.

Пассажиры пытались обустроить себе ночлег в вагоне

Мартину Хэмингуэю пришлось провести ночь в поезде железнодорожной компании CrossCountry:

- Нас накормили, напоили водой, нам было тепло всю ночь. Мне нечего сказать, кроме как похвалить их. Персонал проявил себя безукоризненно.

В один из составов приехала бригада пожарных, чтобы проверить, все ли в порядке

Компания South Western Railway распространила заявление с извинениями в адрес пострадавших пассажиров и отправила на выручку специальный состав. В компании призвали людей воздержаться от поездок по возможности.

 
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