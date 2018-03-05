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Станет ли Беларусь вторым Сингапуром?

Чего не хватает Лукашенко, чтобы повторить реформы Ли Куан Ю.

Представители Forbes, заглянувшие в Минск, сравнили «смелость, амбициозность принятых решений по либерализации криптовалют, созданию свободной зоны «Великий камень», расширение преференций в ПВТ» с реформами Ли Куан Ю в Сингапуре.

Эксперты «поражены калибром реформ, которые затеял в последние годы президент Лукашенко».

Политолог Валерий Карбалевич считает такие выводы поверхностными и преждевременными. И вот почему.

— Между документами и реальностью есть большая дистанция, — считает эксперт. — В Беларуси нет гарантий собственности, нет правового государства, нет независимого суда, поэтому ничто не привело к тому, чтобы в Беларуси хлынули иностранные инвесторы.

Взять тот же «Великий камень», говорит политолог. Уже сколько лет этому проекту, а больших результатов нет.

Несмотря на то, что инвесторам дается все большие льготы, по большому счету туда мало кто пришел. Есть резиденты, которые зарегистрировались, но нет реальной реализации проектов.

— Можно ли представить, что Беларусь пойдет путем Ли Куан Ю и можно ли Лукашенко сравнить с этим деятелем?

— Принципиальное отличие Беларуси от Сингапура во многом. В рамках Сингапура действовали единые для всех понятные правила функционирования субъектов хозяйствования, которые были притягательны для инвесторов, собственников. В Беларуси нет единых правил функционирования экономики.

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