Шуневич услышал Лукашенко и теперь предлагает карать пьяниц

И вообще всех алкоголиков.

На уровень преступности в стране серьезное влияние оказывают «те лица, которые злоупотребляют спиртным, те, у которых спиртное стало продуктом питания, продуктом ежедневного потребления», заявил в эфире ОНТ министр внутренних дел.

— Нам нужно очень жестко карать бытовых пьяниц и вообще всех алкоголиков. У них все гипертрофировано: сознание, поведение. В ближайшее время мы будем экстренно вырабатывать новые методы минимизации вредных последствий пьянства, — сказал Игорь Шуневич, отмечает TUT.BY.

Напомним, на прошлой неделе на совещании Совета Безопасности Александр Лукашенко потребовал ужесточить наказание за правонарушения в нетрезвом состоянии. И констатировал, что МВД уже несколько раз предлагало ввести определенные запреты и ограничения в торговле спиртными напитками.

Глава государства обозначил, что хотелось бы услышать позицию правительства по этому поводу.

«Чиновники занимаются подтасовкой фактов по алкоголизму. Ситуация еще более ужасающая»

Байнет: «Нужно лечить причину, а не ее следствие»

Пользователи сети обсуждают слова министра Шуневича о том, что следовало бы «жестко карать» любителей выпить. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Для слуг народа главное действие, борьба с последствием, а не поиск и локализация причины».

«Вопрос: кого будут приравнивать к алкоголикам? Не получится ли тоже самое, что и с тунеядцами?

Есть опасение, что опять начнут отлавливать компании со свадеб, ресторанов и баров... Это же гораздо проще... Премий, опять же, больше!

Любой ППСник станет королем города».

«Однажды в Беларуси уже проходили это».

«Ничего необычного, просто в самой пьющей стране хотят карать всех пьющих. Но чернила по 3.50 запретить нельзя, бо першае — экономика рухнет, другое — народ протрезвеет и начнет о чем-то догадываться».

«Может начнем с продажи алкоголя, а потом уже обратимся к тем, кто его употребляет? Ведь нужно лечить причину, а не ее следствие».

«С себя начните, так сказать. Рыба гниет с головы — не мои слова».

«И как выборы без водочки на участках в школах?»

«Тунеядцев победили, пора и алкашами заняться. Такое чувство, что они там сами себе сидят и выдумывают работу».