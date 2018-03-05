Артем Шрайбман: «История Беларуси прекращает быть историей БССР»

Политический обозреватель – о Дне Воли к компромиссу.

Чтобы наверняка сойти с ума, главному герою белорусской мыльной оперы стоило впасть в кому в марте прошлого года, а выпасть из нее в марте этого. Сначала он увидел бы, как власть перед Днем Воли-2017 вывела в центр Минска ОМОН с автоматами, рассадив лидеров оппозиции по изоляторам. Проснувшись сегодня, наш персонаж видит ту же власть и ту же оппозицию. Теперь они по факту вместе организуют праздник, который имеет все шансы стать одним из самых массовых мероприятий под бело-красно-белым флагом в истории страны.

Контраст, конечно, во многом искусственный. Год назад власть не против 99-летия БНР боролась, а пыталась сбить акции нетунеядцев. День Воли лишь совпал с пиком протестов. Власть испугалась и решила испугать всех остальных — с автоматчиками, развалившимся делом «Белого легиона», разгоном и парадом водометов.

Когда атмосфера напряжена, стиль общения с оппозицией определяют силовики. Когда все тихо — идеологи из администрации президента. Именно с ними про грядущий юбилей с конца прошлого года общался новый лидер БНФ Григорий Костусев.

Переговоры привели к тому, что Мингорисполком впервые на моей памяти дал площадку под День Воли в центре города, предложил аппаратуру для концерта и милицию для охраны. Как вишенка на торте — власти повесят ожидавшую этого 25 лет знаменитую памятную шильду на доме по ул. Володарского, где 100 лет назад провозгласили БНР. Участники переговоров сообщили, что чиновники горисполкома даже говорили с ними на белорусском.

Откуда такая щедрость? Одна причина на поверхности. Власть понимала, что тысячи людей захотят отметить эту дату и решила все провести по безопасному сценарию. Значит, надо было сделать такой сценарий максимально привлекательным для самих участников по сравнению с альтернативами. Предложить на эту дату парк для выгула собак на Бангалоре — это даже не подлить масла в огонь, а разжечь его на пустом месте.

Но шильда, аппаратура к митингу, череда лояльных к БНР заявлений от провластных депутатов, глав МВД, Мининформа, Администрации президента, «Белой Руси» — это признаки более глубокого процесса. Это не только белорусизация, но и постепенное размывание советских основ официальной идеологии. История Беларуси прекращает быть историей БССР.

Можно долго спорить, чем была БНР; у ее истоков стояли разные люди — от умеренных социалистов до национал-демократов. Кто-то из них позже уйдет в науку и встроится в советскую систему. Кто-то уедет в эмиграцию, и оттуда будет бороться с СССР. В отдельных случаях это дойдет до постыдной коллаборации с нацистами. Хотя советско-немецкий парад в Бресте по итогам захвата Польши в 39-м напоминает, что дружбой с Гитлером баловались не только националисты.

Но в 1918-м были две черты, которые однозначно характеризовали БНР — это был проект пробелорусский и антибольшевисткий. Тогда его без особых проблем смяла Красная армия. Беларусь стала советской. К концу века, на выборах в 1994-м, кандидат ностальгии по БССР легко побеждает идейных наследников БНР. А сегодня эта же власть помогает им отмечать юбилей начала своей борьбы и по чуть-чуть крадет их незалежніцкую риторику.

Сложно сказать, чего в этом процессе больше — смены поколений в элитах или последних четырех лет идеологического дистанцирования от «русского мира» с его крымско-донбасскими-сирийскими красками. Но перемены невозможно не заметить.

На другой стороне, в оппозиции происходят не менее интересные процессы. Не соглашусь с уважаемым коллегой Юрием Дракохрустом, который назвал это расколом. Раскол — это когда целое распадается на соизмеримые части.

Сейчас же основная масса политиков и активистов выбрали предложенный властью вариант праздника и оставили за бортом нескольких лидеров, для которых неразрешенный уличный протест стал единственной формой политической жизни. Удивительно, но за более мягкий вариант выступили даже не замеченные в податливости Дмитрий Дашкевич и (издалека) Зенон Позняк.

Николай Статкевич, Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и сотни их сторонников проведут свое шествие. Но на Оперном их будут ждать тысячи, возможно — десятки тысяч людей. Это и есть реальный расклад сил в сегодняшней оппозиции. Он не вечен — будет новый повод для массовых протестов, вроде прошлогоднего, опять не будет разницы в тактике Статкевича и более умеренных сил, вроде БНФ или ОГП. Но сегодня лидеры уличной борьбы и их сторонники — в меньшинстве.

Кстати, о празднике на Оперном — размер имеет значение. Возлагать цветы на столетие Октябрьской революции к Ленину вышло до тысячи человек. Некоторые — организованными группами и по спискам. Если День Воли соберет, скажем, в 20 раз больше, это будет неслабый сигнал о том, на какую идеологическую линию есть общественный запрос. Адвокатам белорусизации внутри власти будет проще объяснить тем своим коллегам, кому белорусизация до фонаря, почему государство должно активнее браться за этот процесс и «не отдавать популярную тему оппозиции».

Ну и наконец, еще одна новинка, которую мы увидели во время согласования Дня Воли — это то, что не доверяющие друг другу уже четверть века политические оппоненты нашли компромисс. Наивно думать, что позиции власти и ее противников сблизятся из-за одного концерта. Впереди еще годы, а может и десятки лет взаимной нелюбви, протестов и разгонов с арестами. Но им всем может пригодиться навык говорить друг с другом на одном языке в важные для общей страны дни.