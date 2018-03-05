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Комментарии
05.03.2018
Александр Старикевич
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь

Точка зрения, что главной помехой «светлому настоящему» страны является один человек, достаточно распространена в Беларуси. Из этого мнения следует логичный вывод, что неизбежный (рано или поздно) уход этого деятеля, если не решит все проблемы, то создаст «окно возможностей», в которое тут же ломанутся все прогрессивные силы. Увы, всё далеко не так однозначно.

Чуть ли не аксиомой считается, что в персоналистских режимах кончина (политическая или физическая) авторитарного лидера автоматически означает крах существующего уклада. Наиболее оптимистичные ожидания рисуют следующую картину: народ перестаёт безмолвствовать, соратники экс-правителя начинают грызться между собой, затем разбегаются, а на их место приходят демократы, которые возвращают страну на путь, ведущий за цивилизованным миром.

Давайте на конкретном примере рассмотрим, что происходит в реальности. 5 марта 2013 года умер президент Венесуэлы Уго Чавес.

Чавес – Мадуро: пост сдал, пост принял

Преемником «светоча боливарианской революции» был назначен бывший водитель автобуса и министр иностранных дел Николас Мадуро, который до этого менее 5 месяцев занимал пост вице-президента. Казалось, его шансы удержаться у власти ничтожны.

Значительную часть военных не слишком устраивала кандидатура Мадуро. Местная оппозиция имела весьма существенный вес в обществе: достаточно сказать, что губернаторами ряда штатов Венесуэлы были политические противники «наследника Чавеса». И главное: страна свалилась в жесточайший экономический кризис…

Сегодня – 5 марта 2018 года. Президентом Венесуэлы является Николас Мадуро. И сейчас это удивительное создание собирается баллотироваться на второй срок

А как за 5 лет изменилась страна? Быть может, новый руководитель сумел остаться у руля благодаря тому, что быстро улучшил ситуацию в Венесуэле?

Вот только несколько заголовков новостей за минувшие годы:

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К этому стоит добавить, что венесуэльцы не взирали на происходящее с олимпийским спокойствием. Но протесты были жестоко подавлены: счет убитых демонстрантов идет на десятки.

Итого: опыт Венесуэлы предупреждает, что исход авторитарного главы государства совершенно не обязательно приводит к крушению режима. После того, как Чавес отправился к праотцам, местные элиты смогли перегруппироваться, договориться о новом разделе сфер влияния и, резко подняв уровень насилия, удержали власть даже на фоне коллапса в экономике.

Поэтому лучше заранее избавиться от примитивного представления, что источником большинства проблем в государстве является один человек. Если общество не осознало основополагающие ценности и не нарастило достаточную мускулатуру, чтобы их отстаивать, то, скорее всего, найдутся люди, которые этим воспользуются, и на смену одной деспотии просто придет другая (а вовсе не демократия).

Есть повод задуматься, что предпринять, чтобы не повторить путь Венесуэлы.

Олег Манаев: «При таком состоянии общества у худшего варианта шансов в будущем ничуть не меньше»

 
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