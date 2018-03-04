На биатлоне глава государства стрелял не как все – со специального приспособления
Во время биатлонного забега с олимпийцами, глава Беларуси стрелял не из положения лежа, как спортсмены, а со специального приспособления.
Этот момент попал в репортаж телеканала ОНТ, обратила внимание «Наша Ніва».
Трудно сказать, почему понадобилась такая подставка. Президентская пресс-служба никогда не комментирует таких вопросов.
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