«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»

Экономист и член Совета по развитию предпринимательства при президенте Ярослав Романчук призвал не превращать Совмин и облисполкомы в номенклатурные «крыши» бизнеса.

О «министрах–коммерсантах» и остром конфликте интересов он высказался в Facebook.

Вице-премьер Владимир Семашко занимается созданием сбытовой сети для автомобильного завода «Бел-Джи» в России. Ещё он активно вовлечён в маркетинг и сбыт товаров лёгкой промышленности, машиностроения и автомобилестроения. В общем, коммерческая жилка у этого чиновника стала доминирующей жилой. Финансовые и ресурсные потоки курируемых им коммерческих организаций – десятки миллиардов долларов ежегодно.

Глава Совета Республики Михаил Мясникович, вице-премьер Василий Жарко, бывший министр здравоохранения, активно курирует фармацевтический рынок и медицинские товары. Минздрав – мощная маркетинговая служба избранных фармацевтических производителей, и одновременно шлагбаум для других.

Заставить больницы и поликлиники покупать лекарства, медоборудование и фармацевтические товары у импортозаместителей и избранных импортёров – это результат мощной PR-акции лоббистов «Покупайте исключительно белорусское».

Вице-премьер Анатолий Калинин – инсайдер мощных строительных и ЖКХ-ушных коммерческих структур. Он прекрасно знает, как «выбивать» земельные участки, прогибать города под интересы мощных строительных структур, манипулировать тарифами ЖКХ, чтобы материальные интересы своих были всегда на высоте.

Он осведомлён, как делать акты сдачи-приёмки, отписки-отговорки для недовольных и несогласных. Он прекрасно знает, как выбивать деньги, дотации и ресурсы под строительный комплекс, как перекраивать генеральные платы Минска и крупных городов – в интересах курируемых коммерческих организаций.

Вице-премьер Михаил Русый курирует агропромышленный комплекс. АПК – эти три буквы для налогоплательщиков в разы страшнее, чем МВД или КГБ, потому что за АПК беларусы платят и переплачивают гораздо больше. В перечне государственных организаций, подчиненных Минсельхозпроду – 71 организация. Ещё 44 хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат Республике Беларусь.

И это не включая ЗАО «Белагроинторг» и других экспортёров-импортеров, которые являются посредниками между производителями и потребителями. По большому счёту Русый выполняет функцию своеобразного Председателя Совета директоров самого мощного лоббиста Беларуси – аграрных баронов.

Министр МВД Игорь Шуневич мониторит «Хутор-Агро», «первое милицейское подразделение с сельскохозяйственным уклоном». Как будто белорусская колхозно-совхозная система не может накормить доблестную армию и милицию. А ещё МВД является монополистом на рынке охранных услуг. Это большой, прибыльный бизнес. Функции государства-милиционера и государства-коммерсанта здесь слились под кураторством единого органа и его начальника.

Шуневич проверил, как бывшие осужденные работают в коровнике. Видеофакт

Председатель Таможенного комитета Юрий Сенько увлечён не только правилами, нормами и стандартами пересечения товаров и услуг нашей государственной границы. Есть у него под кураторством мощнейший монополист «Белтаможсервис». Это большой, прибыльный и растущий бизнес. Он находится в серой зоне опасного смешения государственных и коммерческих интересов.

Министр транспорта Анатолий Сивак не только создаёт правила игры, нормы и стандарты для полноценного развития транспортных услуг. Он курирует крупных монополистов в сфере ж/д перевозок, авиа перевозок. Облавтотрансы, вокзалы и вся автобусная инфраструктура с парками – это миллиарды долларов финансовых и ресурсных потоков каждый год.

Министр лесного хозяйства (кто бы им не был, старого уволили а нового пока не назначили) – это не только охрана лесов. Это мощный бизнес, в котором доминируют государственные коммерческие структуры, прибыльная работа которых невозможна без согласования с министров. Это про это министерство сам Лукашенко публично сказал, что взяточник на взяточнике сидит и взяточником погоняет. Министр сосредоточил в своих руках власть распоряжаться и канализировать денег и ресурсов на миллиарды долларов в год.

Практически каждый министр, каждый глава исполкома имеет свою коммерческую жилу или номенклатурный «золотой рудник». Как только частный бизнес начинает расти и представлять угрозу номенклатурным фаворитам, его тут же берут в оборот и пропускают через все круги регуляторного, контрольного и правоохранительного ада. Эта система отстреливает успешных, инновационных конкурентов не из VIP-номенклатурной обоймы.

Эти система создала систему мощных бюджетных пылесосов, которые высасывают деньги из бюджета в пользу номеклатурно-краснодиректорских кланов. Эта система превращает Государство со всей мощью силового аппарата в охранную контору по обслуживанию интересов монополистов и олигополий.

Не удивительно, что многие министры и руководители облисполкомов, руководители крупных коммерческих госструктур имеют коттеджи под $ 1 млн.+, являются долларовыми миллионерами.

Вот поэтому первое, с чего нужно начинать обновление страны, реформы экономики и создание позитивных стимулов для общества – ликвидация конфликта интересов на самом высоком уровне власти.

Ни один министр, ни одно министерство, ни один исполком не должен иметь права и возможности заниматься государственным или частным бизнесом, будучи государственным служащим.

Пусть Семашко станет официальным акционером «Белджи» и работает на этом заводе – и удачи ему в продаже 60 тысяч автомобилей в год. Пусть Жарко станет акционеров «Белфармации» - и обеспечит снижение цен на лекарства для беларусов на 50 – 100%. Пусть Сивак купит акции «Минскоблтранс» - и счастья ему в получении статуса белорусского мультимиллионера.

Но, друзья, не превращайся Совмин, министерства и облисполкомы в номенклатурные «крыши» своего бизнеса. Это стране опасно, и людям вредно. Да, и ещё сами бенефициары этой порочной схемы периодически оказываются за решёткой – с конфискацией. Такой позорный способ закончить бурную номеклатурную-краснодиректорскую жизнь.

Пусть Топ-100 белорусских распорядителей чужого станут легальными мультимиллионерами в списке самых богатых людей Беларуси. Но одновременно нужно раз и навсегда отделить государство от коммерции, как государство отделено от церкви.