Экипаж милиции попал под поезд на переезде: один милиционер погиб

3 марта в Добрушском районе близ селения Красная Буда экипаж милиции попал под поезд на переезде, сообщил «Сильным Новостям» читатель Александр Каптюг.

По информации читателя, в машине находились четверо человек, один из которых погиб, другой в тяжелом состоянии находится в больнице.

Эту информацию подтвердила читательница, попросившая не называть ее имя. По ее словам, в автомобиле было три милиционера, четвертый был задержанным, которого везли в участок.

Все произошло в крайне сложных погодных условиях сильной метели и низкой видимости. Тем не менее, при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан снизить скорость и убедиться в безопасности движения, у поезда же в такую погоду должен гореть прожектор. Почему все это не сработало, будут разбираться следователи.

По информации читателей, знакомых с ситуацией, погибшему милиционеру было 32 года. Его характеризуют как отзывчивого, доброго и жизнерадостного человека.