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Лица
04.03.2018
Полуобнаженная женщина попыталась помешать Берлускони проголосовать

Полуобнаженная активистка движения Femen провела протестную акцию, когда бывший премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони голосовал на парламентских выборах 4 марта.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera.  По данным издания, полуобнаженная активистка с криками «Берлускони, твое время истекло!» забралась на стол избирательной комиссии и попыталась помешать политику проголосовать. Берлускони в ответ улыбнулся, а девушку задержала полиция, передает «Газета.ру».

Фото: Antonio Calanni/AP

 
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