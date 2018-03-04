Полуобнаженная женщина попыталась помешать Берлускони проголосовать

Полуобнаженная активистка движения Femen провела протестную акцию, когда бывший премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони голосовал на парламентских выборах 4 марта.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera. По данным издания, полуобнаженная активистка с криками «Берлускони, твое время истекло!» забралась на стол избирательной комиссии и попыталась помешать политику проголосовать. Берлускони в ответ улыбнулся, а девушку задержала полиция, передает «Газета.ру».

Фото: Antonio Calanni/AP