Сколько стоит элитная винтовка, с которой Коля Лукашенко выступал на соревнованиях

Как следует из фотоизображений стрелкового рубежа «Раубичей» во время проведения детских соревнований «Снежный снайпер» Николай Лукашенко выступал на турнире с именной винтовкой «Аншутц» 1827 системы Фортнера, стоимость которой начинается с 3500 долларов.

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«Аншутц» 1827 F является спортивной малокалиберной винтовкой и стреляет патронами кольцевого воспламенения калибром 5,6 мм. Данный калибр называют «.22 Long Rifle» (переводится как «длинный винтовочный»).

Это элитная модель биатлонной винтовки (ее еще называют «Триумф скорости»), которой в свое время пользовались звезды мирового биатлона.

Винтовка «Аншутц» 1827F официально внесена в каталог вооружений армии Германии под обозначением G35 в качестве штатного оружия спортсменов бундесвера, составляющих основу немецкой национальной сборной по биатлону.

Все иное оружие без опознавательных знаков на рубеже в «Раубичах» — это малокалиберные винтовки модели БИ 7-4, изготовленные на Ижевском заводе «Ижмаш». Именно эта марка оружия предусмотрена правилами проведения финального, третьего этапа соревнований.

На турнире «Снежный снайпер» Николай Лукашенко занял 3-е место в спринте и 2-е место в смешанной эстафете.

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