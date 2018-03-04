Основатель и гендиректор Sports.ru, уроженец Беларуси Дмитрий Навоша рассказал в Facebook о возможно настольной для Кремля книге-утопии.

Дмитрий Навоша. Фото the-village.ru

– Вы удивляетесь милитаризму кашляющего деда, потому что не читали «Третью империю» – утопию про грядущее величие Российской империи и новый передел мира, написанную вице-спикером Госдумы Юрьевым еще в 2006-м. Учитывая, что часть сценариев (войны с Грузией и Украиной) сбылась, книженции приписывают статус «настольной для Кремля», что, впрочем, никем не подтверждалось. В 2019-м году, согласно «Третьей империи», перед Россией капитулируют Штаты – после чуть более яркой демонстрации отечественной Wunderwaffe, чем сегодняшние мультики.

«В России Гавриила Великого [так, по книжке, зовут императора], естественно, встретило ликование, доходящее до экстаза: говорят, что 9 мая, когда радио и телевидение объявили о подписании капитуляции – до этого момента никто не мог в это поверить до конца, – люди опускались на колени и благодарили Господа кто где стоял, в том числе прямо на улицах.

12 июня, в День России, их ожидало еще одно тешащее национальную гордость символическое зрелище – парад Победы. В отличие от парада 1945 года на нем перед зрителями в качестве военнопленных провели в основном не военнослужащих, – по Красной площади прошли, привезенные на самолете, арестованные специально для этого (а на следующий день увезенные обратно и отпущенные) представители всех элит США: президент Буш III и бывшие президенты Билл Клинтон, Буш-младший и Хилари Клинтон, действующие и бывшие члены кабинета, конгрессмены и сенаторы, банкиры и промышленники, газетные обозреватели и телевизионные ведущие, известные адвокаты и топ-модели, эстрадные певцы и голливудские актрисы. Все они прошли по Красной площади в наручниках и с табличкой со своим именем на шее. Российская власть давала понять и своим гражданам, и всему миру, что Россия воевала и победила не американскую армию, а американскую цивилизацию».

Если вам интересно, что будет дальше, вот вам еще несколько цитат:

«К лету 2020 года вся Европа стала территорией Российской империи – кроме Швейцарии, которая оказалась анклавом. Использовать против нее силу или угрозу силы Россия не имела никакого морального права, потому что Швейцария не была членом НАТО и соответственно никак не участвовала, во всяком случае формально, во всех внешнеполитических делах Запада. С другой стороны, Швейцарию русские не любили – они не забыли, как швейцарцы возбуждали уголовные дела на российских официальных лиц».

Прибалтике, в отличие от Европы, мирную капитуляцию, предлагать не станут, предупрежу сразу:

«Прибалтийские же так называемые государства никакими древними нациями не являются, это возомнившие о себе дикие и отсталые окраины нашей державы, населенные народами, славящимися своей тупостью и неблагодарностью. Разве были они когда-нибудь независимыми?

...На следующий день русские войска вторглись в Прибалтику, и все произошло так, как было обещано; убито было не так много людей – все-таки, как говорят русские, сердце не камень, кровь не вода, – но выселены были действительно все. Города Таллинн, Рига и Вильнюс стали Ивангородом, Алексеевском и Александрией.

Эстонцы попытались селиться в этнически родственной им Финляндии или хотя бы в других Скандинавских странах, а латыши – в Германии, но им этого не разрешили, дав право селиться только в Восточной Сибири, Северном Казахстане, Средней Азии или Турции. В результате к 2022 году подавляющая часть латышей и эстонцев, около двух миллионов человек, эмигрировала в Северную Америку, где США (к тому времени уже Американская Федерация) приняли их с согласия Российской Империи. Это был один из самых жестоких, хотя и не самых кровавых эпизодов в войнах 2019–2021 годов».

С Польшей и Украиной тоже всё плохо:

«Польско-украинские силы были буквально раздавлены, к тому же перед русскими войсками была поставлена задача уничтожить максимальное количество живой силы, зданий и сооружений. В результате к 5 октября – это дата окончания русско-польско-украинской войны – было убито более 600 тысяч человек, из них более двух третей – гражданское население, потери же русских составили не более 11 тысяч. Такие древние города, как Варшава и Краков, и многие другие были сильно разрушены, а Львов буквально стерт с лица земли, причем, судя по всему, вполне сознательно.

Немцы, которые, как выяснилось, несмотря на евросоюзовскую риторику последних двадцати пяти лет, также весьма не любили поляков (которых они считали повинными в отторжении от Германии ее исконных земель), предложили России взять на себя функцию оккупации и администрирования на территории Польши и Украины; Россия согласилась и выразила свое удовлетворение. Это удивительно, дорогие соотечественники, какие кульбиты выделывает порой история: поляки и украинцы во время Второй мировой войны стонали под игом немецких гарнизонов, от которых их освободили русские. И вместо того, чтобы быть им благодарными, они делали все, что было в их силах, чтобы унизить и уничтожить русских, а под европейцев, включая немцев, лечь добровольно, – и как результат получили обратно немецкие гарнизоны, но уже с благословения русских».

Извините за спойлеры.

Автор книженции Михаил Юрьев сейчас живет, к слову, в США.

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