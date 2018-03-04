Маршрутчики начали переходить на новую схему работы

Уже во многих регионах перевозчики заключают новые договора и становятся «регулярными».

Об этом заявил в эфире ОНТ заместитель министра транспорта Александр Шишко.

– Что самое интересное, что в один из городов – не буду называть в какой – пришел совсем другой перевозчик.

Kp.by нашла подтверждение этим словам. Как оказалось, речь идет о Солигорске:

- По моей информации, на Солигорское направление подали заявления 3 крупных частных перевозчика, и среди них ни одного прежнего, - рассказал представитель Миноблавтотранса. - Часть из них - те, кто с 23 января работал на свой страх и риск.

По состоянию на 2 февраля 42 перевозчика подали заявления в «Миноблпассажиртранс» за разрешением на работу по междугородним маршрутам, сообщает сообщает kraj.by со ссылкой на замначальника транспортной инспекции по Минску и Минской области Олега Якшевича. Среди них - Слуцк, Солигорск, Копыль, Старые Дороги.

Восемь перевозчиков в Витебской области обратились с заявлениями на работу по новым правилам, сообщает Gorod214 со ссылкой на директора областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Оператор перевозок» Сергея Маршаловича. Но компаний из Полоцка и Новополоцка среди них нет. Всего же по имеющейся информации, на рынке транспортных услуг насчитывается порядка 70 перевозчиков-нелегалов (а это примерно более 150 транспортных средств).

На soligorsk.city появились объявления о поиске водителей для работы на междугородних маршрутных такси Минск-Солигорск-Минск в регулярном сообщении. Зарплата - от 900 рублей.

Другие перевозчики продолжают бастовать и собирать подписи за возвращение прежнего законодательства. По словам активистов, в Солигорске собрано 20.000 подписей, еще 8.000 - в Слуцке. В понедельник подписи планируют передать в Администрацию президента, сообщает kp.by.

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