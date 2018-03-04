Маршрутчики начали переходить на новую схему работы

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Сколько стоит элитная винтовка, с которой Коля Лукашенко выступал на соревнованиях
«Вы удивляетесь милитаризму кашляющего деда, потому что не читали «Третью империю»
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком». Фотофакт
Какие пенсии получают белорусы, а какие — наши соседи
Вакульчик, Кочанова, Жарко и Карпенко на спортивном празднике. Фотофакт
В Англии раскрыли сеть педофилов-пакистанцев, не хватает полицейских довести дело до конца
Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации
Змитер Дашкевич осудил тактику Статкевича
Необычный транспорт в Минске во время снегопада. Видеофакт
Представители Forbes: «Мы поражены калибром реформ, которые затеял президент Лукашенко»
В торговом центре «МОМО» умер человек
В Госдепе заявили о необходимости расформирования «ДНР» и «ЛНР»
Как кореличские власти о людях в сильные морозы заботятся. Фотофакт
Што савецкая ўлада зрабіла з беларусамі, якія стварылі Беласток у Сібіры
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Расстроенный премьер-министр и перепуганные губернаторы. Фотофакт
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
Почему именно сейчас Лукашенко обрушился с критикой на правительство
Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
Судьи, замминистра, милиционеры: кого в Беларуси увольняют за несоответствие госслужбе
Шендерович: «После этого останется только застрелить на мосту Кадырова»
Минтранс признался, кто «заказал» маршрутки
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
«Последнее слово» прапорщика, который бросил солдату в спину лопату: «Игорь, прости»
Николюк обнаружил связь между Настей Рыбкой, Лукашенко и белорусскими выборами
«Парсюк ня надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы»
«Как бы в результате этой заботы о пассажирах проезд не подорожал»
«Могли бы вообще жить припеваючи». Конвоир рассказал о своих доходах и расходах
Как выглядит на самом деле поддержка материнства и детства в Беларуси
Гинеколог: Лучшие друзья девушек не бриллианты, а презервативы»
Почему Беларусь превратилась в страну хронического беспорядка
«Отличный повод поговорить про мужчин в Беларуси. Что с нами происходит? Смерть»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лютая прыгажосць
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
Избирательный участок в Беларуси. Карикатура
Першы перформанс Пушкіна: як у Мінску пачалі адзначаць Дзень Волі
Кейт Аптон ради этих кадров рисковала ж…
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
04.03.2018
Маршрутчики начали переходить на новую схему работы

Уже во многих регионах перевозчики заключают новые договора и становятся «регулярными».

Об этом заявил в эфире ОНТ заместитель министра транспорта Александр Шишко.

– Что самое интересное, что в один из городов – не буду называть в какой – пришел совсем другой перевозчик.

Kp.by нашла подтверждение этим словам. Как оказалось, речь идет о Солигорске:

- По моей информации, на Солигорское направление подали заявления 3 крупных частных перевозчика, и среди них ни одного прежнего, - рассказал представитель Миноблавтотранса. - Часть из них - те, кто с 23 января работал на свой страх и риск.

По состоянию на 2 февраля 42 перевозчика подали заявления в «Миноблпассажиртранс» за разрешением на работу по междугородним маршрутам, сообщает сообщает kraj.by со ссылкой на замначальника транспортной инспекции по Минску и Минской области Олега Якшевича. Среди них - Слуцк, Солигорск, Копыль, Старые Дороги.

Восемь перевозчиков в Витебской области обратились с заявлениями на работу по новым правилам, сообщает Gorod214 со ссылкой на директора областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Оператор перевозок» Сергея Маршаловича. Но компаний из Полоцка и Новополоцка среди них нет. Всего же по имеющейся информации, на рынке транспортных услуг насчитывается порядка 70 перевозчиков-нелегалов (а это примерно более 150 транспортных средств).

На soligorsk.city появились объявления о поиске водителей для работы на междугородних маршрутных такси Минск-Солигорск-Минск в регулярном сообщении. Зарплата - от 900 рублей.

Другие перевозчики продолжают бастовать и собирать подписи за возвращение прежнего законодательства. По словам активистов, в Солигорске собрано 20.000 подписей, еще 8.000 - в Слуцке. В понедельник подписи планируют передать в Администрацию президента, сообщает kp.by.

Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку

Изоляция малой родины

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.8 (оценок:13)
Главное
«Ну значит ждите, белорусы, повышения цен на сметану и молоко на 20%»
«Такой откровенной оценки экономики и саморазоблачения из уст Лукашенко мы давно не слышали»
«Тут русский дух, тут смертью пахнет — ты чуешь этот аромат?»
Изоляция малой родины
Звезды, которых мы не помним одетыми
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY