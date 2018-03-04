Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком». Фотофакт

Александр Лукашенко в Раубичах вышел на лыжню вместе с известными олимпийцами Беларуси.

Рядом с ним были младший сын Николай, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, победители и призеры Олимпийских игр Дарья Домрачева, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Алексей Айдаров и Ксения Санкович.

Позже Александр Лукашенко принял участие в церемонии награждения победителей и призеров соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер».

Он отметил, что Николай приболел, но все равно решил участвовать в соревнованиях.

– У него результаты на 2,5-3 минуты хуже, чем на предыдущем этапе, но я ему прощаю, потому что уже стоял вопрос, быть или не быть, но он говорит: куда деваться, пообещал команде. Это мужик, молодец! Не пошел болеть, пошел сюда, - отметил Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Журналисты поинтересовались у главы государства, как его сын все успевает, ведь кроме лыж Николай увлекается хоккеем, музыкой, изучает иностранные языки. Александр Лукашенко пояснил, что дети в своем возрасте могут покорить все, что захотят: «Важно не потерять это золотое время, когда им все поддается».

При этом он обратил внимание, что его младший сын пока не думает становиться ни биатлонистом, ни хоккеистом.

– Я его не уговариваю, он еще маленький. Больше всего у него получалось плавание, но он категорически отверг его, говорит, что это нудный вид спорта. У него неплохо с лыжами, потому что он высокий. Говорит, что это ему тоже нудно. А вот хоккей - это все. Поэтому я не знаю, каким видом спорта он будет заниматься. Я его просто учу тому, что умею я.

Вакульчик, Кочанова, Жарко и Карпенко на спортивном празднике. Фотофакт