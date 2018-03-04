Какие пенсии получают белорусы, а какие — наши соседи

Средняя январская пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составляет чуть больше 314 рублей.

Больше всего эти выплаты у минчан — почти 334 рубля, а меньше всего — в Брестской области (чуть меньше 300 рублей). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов выглядят на фоне выплат в соседних странах.

В Украине за последний год средний размер пенсии вырос на треть и в январе 2018-го составил 183 рубля (все суммы переведены в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 4 марта). Минимальная пенсия выросла до 107 рублей. Это произошло в результате двух повышений в прошлом году.

В России средний размер назначенной ежемесячной пенсии за 2017 год составил 460 белорусских рублей. К слову, Минтруда России предлагает провести индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года на 2,9%. Средний размер социальных пенсий в таком случае увеличится до 314 рублей.

В Латвии средняя выплаченная пенсия по возрасту в прошлом году составила 748 рублей, а среднее число получателей пенсии составило 457 045 человек.

В Эстонии средняя пенсия по старости по итогам 2017 года составляла 980 рублей. По сравнению с 2016 годом она увеличилась на 44 рубля, или на 5%.

В Литве размер базовой пенсии 368 рублей.

В Польше минимальная пенсия составляет 573 рубля, а средняя — 1290 рублей.

Напомним, в Беларуси с 1 февраля повысили минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты увеличились пропорционально росту размера БПМ. Кроме того, с февраля выросли надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам старше 75 лет. К примеру, для тех, кто старше 80 лет, ежемесячная доплата к пенсии составляет 45,03 рубля в месяц (25% БПМ).

Обычные трудовые пенсии по возрасту в последний раз повышали в ноябре прошлого года.