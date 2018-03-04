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Общество
04.03.2018
Сергей Кравченко, CityDog
Курорт на 2889,5 мегаватт

В 180 км от Минска, на просторах Чашниччины, уже полвека трудится энергетическое сердце Беларуси, для обслуживания которого был построен целый город. Но, кажется, сердце собираются пересаживать.

25 июня 2008 года жизнь в Беларуси ненадолго остановилась: тем летним утром в Витебской, Минской, Гродненской и Брестской областях внезапно отключилось электричество, из-за чего где-то сбились часы и разморозился холодильник, а где-то остановились троллейбусы и заводы.

В тот день в 9:17 утра «села на ноль» королева белорусской энергетики – Лукомльская ГРЭС, выдававшая на тот момент половину потребляемого в Беларуси электричества. Впервые за 40 лет эксплуатации на электростанции произошла серьезная авария. Выработка энергии полностью прекратилась, и в результате у целой страны случился инфаркт, сбой в системе, пауза. А малоизвестный город Новолукомль вместе со своим градообразующим предприятием вдруг оказался в центре внимания. На чуть-чуть.

Оказывается, армагеддон может начаться с птицы, которая тащит в гнездо кусок проволоки: наиболее вероятной причиной возникновения короткого замыкания и отключения блока № 8 явилось падение при сильном порывистом ветре алюминиевой проволоки с портала ОРУ-330 кВ (в период гнездования птицы используют для сооружения гнезд проволоку), перемкнувшей фланец ввода верхней камеры выключателя В12 Б8 фазы «С» (полуфаза со стороны II системы шин 330 кВ) и ошиновки заземленной полуфазы выключателя В12 Б7 фазы «А» /Из акта расследования спецкомиссии Министерства энергетики Республики Беларусь/.

Понятно, да?

Спустя десять лет зависимость людей от электричества только выросла. Легко представить себе ужас человека, у которого попросту разрядился телефон и больше не будет лайков, чатов или новостей, потому что в розетке – ноль. Что уж говорить о тех обстоятельствах, когда жизнь зависит от электричества напрямую. Вот как у Новолукомля: он его дает и ради этого был построен.

А что если перестанет?

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