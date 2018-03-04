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04.03.2018
Вакульчик, Кочанова, Жарко и Карпенко на спортивном празднике. Фотофакт

В Раубичах прошли соревнованиях по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер». Посмотреть на них прибыли руководитель КГБ Валерий Вакульчик, глава Администрации президента Наталья Кочанова, вице-премьер Василий Жарко и министр образования Игорь Карпенко.

Фото sb.by

Николай Лукашенко и биатлонист, призер Олимпийских игр — 98 в Нагано Алексей Айдаров

Младший сын президента взял на соревнованиях «бронзу».

Фото TUT.BY

 
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