Вакульчик, Кочанова, Жарко и Карпенко на спортивном празднике. Фотофакт
В Раубичах прошли соревнованиях по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер». Посмотреть на них прибыли руководитель КГБ Валерий Вакульчик, глава Администрации президента Наталья Кочанова, вице-премьер Василий Жарко и министр образования Игорь Карпенко.
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Николай Лукашенко и биатлонист, призер Олимпийских игр — 98 в Нагано Алексей Айдаров
Младший сын президента взял на соревнованиях «бронзу».
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